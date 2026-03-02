Зеленский заявил, что не может подтвердить переговоры Украины, России и США в Абу-Даби в начале марта. Но встреча не отменена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны на Ближнем Востоке пока не может подтвердить проведение трехсторонней встречи с Россией и США в начале марта в Абу-Даби.

«Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за этих боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби», — сказал Зеленский журналистам (цитата по «Украинской правде»).

При этом президент Украины подчеркнул, что встречу никто не отменял.

«Встреча должна быть, она для нас важна, мы ее поддерживаем. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен», — сказал он.

Украина, Россия и США с начала 2026 года провели несколько раундов трехсторонних переговоров. В январе и начале февраля делегации встречались в Абу-Даби, затем в середине февраля переговоры прошли в Женеве.

Война на Ближнем Востоке

Иран снова наносит удары по ОАЭ, Катару и Бахрейну — и отказывается от переговоров с США. «Хизбалла» обстреляла Израиль, Израиль в ответ бомбит Ливан Что происходит в третий день войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке

Иран снова наносит удары по ОАЭ, Катару и Бахрейну — и отказывается от переговоров с США. «Хизбалла» обстреляла Израиль, Израиль в ответ бомбит Ливан Что происходит в третий день войны на Ближнем Востоке