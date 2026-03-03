Зеленский в интервью Сorriere Della Sera сказал, что президентские выборы в Украине пройдут только после окончания войны. Позже его офис изменил эту цитату

Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera заявил, что президентские выборы в Украине состоятся не во время перемирия, а после окончания войны.

«Настоящий вопрос в том, когда мы сможем провести выборы. Безусловно, они состоятся после окончания войны, а не во время временного прекращения огня. И я вовсе не уверен, что буду баллотироваться — посмотрю, чего захотят украинцы», — так процитировала его слова итальянская газета.

Вскоре после публикации интервью офис президента Украины уточнил контекст его заявления о выборах.

Как пишет «РБК-Украина», в офисе пояснили, что слова Зеленского прозвучали в ответ на вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих выборах.

Полный ответ по версии офиса Зеленского звучал так:

Настоящий вопрос таков: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся после завершения войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться — посмотрю, чего захотят украинцы.

Таким образом, речь шла не об изменении позиции по выборам, как это трактовали в СМИ, отметили в офисе Зеленского.

Законы Украины запрещают проводить выборы президента и парламента во время военного положения. Из-за вторжения России парламентские и президентские выборы в Украине в установленные сроки проведены не были. Власти РФ используют это, чтобы говорить о «нелегитимности» Владимира Зеленского.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп на фоне мирных переговоров заявил, что «пришло время» организовать выборы президента Украины. Зеленский тогда ответил, что готов в течение 60-90 дней провести выборы, если США и Европа обеспечат безопасность.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года, Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы при условии двухмесячного прекращения огня. Он добавил, что Украина может объявить аналогичное «перемирие для россиян», если те взамен проведут честные выборы в своей стране.

