Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если ей дадут два месяца перемирия. И предложил России тоже провести выборы

Украина готова провести выборы при условии двухмесячного прекращения огня, заявил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Дайте нам два месяца перемирия, и мы пойдем на выборы. Вот и все. Дайте нам перемирие, дайте нам безопасность, инфраструктуру… нам нужно много дней, чтобы подготовиться», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

По словам Зеленского, добиться такого перемирия могут США, оказав давление на Россию: «Нажмите на Путина, добейтесь перемирия, тогда наш парламент изменит закон и мы пойдем на выборы, если они нужны. Если американцы нуждаются в выборах в Украине и если россияне нуждаются в выборах в Украине, мы открыты для этого».

Украина, добавил он, может объявить аналогичное «перемирие для россиян», если те взамен проведут честные выборы в своей стране.

Законы Украины запрещают проводить выборы президента и парламента во время военного положения. Из-за вторжения России парламентские и президентские выборы в Украине в установленные сроки проведены не были. Власти РФ используют это, чтобы говорить о «нелегитимности» Владимира Зеленского.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп на фоне мирных переговоров заявил, что «пришло время» организовать выборы президента Украины. Зеленский тогда ответил, что готов в течение 60-90 дней провести выборы, если США и Европа обеспечат безопасность.

В феврале Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Зеленский планирует объявить о президентских выборах и референдуме в четвертую годовщину войны с Россией — 24 февраля. Президент Украины сказал, что «впервые об этом слышит».

