Израиль заявил, что нанес удар по секретному ядерному комплексу под Тегераном

Армия обороны Израиля нанесла удар по секретному ядерному комплексу «Минзадехей», расположенному недалеко от Тегерана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные утверждают, что в этом подземном центре группа иранских ученых «тайно работала над созданием ключевого компонента для ядерного оружия».

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщение Израиля пока не комментировали.

Хотите понять, что происходит в Иране? Очень скоро в издательстве «Медузы» выйдет второе издание книги Никиты Смагина «Всем Иран» — важнейшая книга об этой стране. Вы можете оформить предзаказ уже сейчас.

Израиль и США наносят удары по иранской военной и ядерной инфраструктуре, а также по правительственным зданиям с 28 февраля. Президент США Дональд Трамп говорил, что одна из целей этой войны — не допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие.

Ранее Reuters опубликовал коммерческие спутниковые снимки, зафиксировавшие следы первого с начала этой войны удара по иранскому ядерному подземному заводу в Натанзе. Предполагается, что удары были нанесены 1-2 марта.

МАГАТЭ подтвердило, что в результате обстрелов были повреждены несколько зданий в Натанзе. По данным агентства, радиологических последствий не ожидается, никаких дополнительных повреждений самого завода не выявлено, хотя он уже был серьезно поврежден во время обстрелов в июне 2025-го.