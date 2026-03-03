Банк России оспорил в суде Евросоюза в Люксембурге решение о бессрочной заморозке российских активов

Банк России подал заявление в суд Евросоюза в Люксембурге, в котором оспаривает регламент ЕС о бессрочной заморозке российских активов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

По мнение российского регулятора, решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», а также противоречит «фундаментальным принципам права».

ЦБ также считает, что решение о бессрочной блокировке российских активов было принято с нарушением, так как его поддержали не все члены Евросоюза.

Российские активы были заморожены после начала вторжений войск РФ в Украину в 2022 году. Всего было заморожено 260 миллиардов евро. Большая часть этих средств (около 190 миллиардов евро) хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. 12 декабря 2025 года ЕС одобрил бессрочную заморозку активов России (ранее сроки блокировки регулярно продлевались) до окончания войны. После этого ЦБ РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Euroclear, а также пообещал подавать иски к европейским банкам в российские суды из-за замороженных активов.

Еврокомиссия предлагала выдать Киеву «репарационный кредит» за счет российских активов, который Украина могла бы погасить после окончания войны, когда Россия компенсирует причиненный ею ущерб. Однако договориться об использовании российских активов страны ЕС не смогли.

