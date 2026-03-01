В ОАЭ застряли 20 тысяч российских туристов. Им рекомендовали «сохранять спокойствие»

Около 20 тысяч туристов из России находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила Ассоциация туроператоров России 1 марта.

По ее данным, у туристов «отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты, при этом их запланированный отдых уже завершился».

Генконсульство России в Дубае выпустило рекомендации россиянам, которые находятся в ОАЭ. «На фоне обострения ситуации в регионе просим сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале консульства .

Российские дипломаты сопроводили свое сообщение памяткой «Как защитить себя при беспилотной, авиационной и ракетной опасности».

На Ближнем Востоке закрыли небо из-за войны: США и Израиль наносят удары по Ирану, Тегеран отвечает атаками на Израиль и американские базы в регионе. В частности, под обстрелы попал крупнейший город ОАЭ — Дубай, который популярен у туристов, в том числе российских.

Аэропорт Дубая — крупнейший по международному пассажиропотоку в мире — остановил работу из-за иранских ударов по ОАЭ.

