Аэропорт Дубая (крупнейший в мире) прекратил принимать и отправлять рейсы

Международный аэропорт Дубая (код DXB) — крупнейший по пассажиропотоку в мире — остановил работу из-за иранских ударов по ОАЭ.

Также «до особого распоряжения» не отправляет и не принимает рейсы расположенный в Дубае аэропорт Аль-Мактум (код DWC), сообщила в соцсети X пресс-служба дубайских аэропортов.

Пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок в аэропорт и связаться напрямую с авиакомпаниями для получения актуальной информации о своих рейсах.

ОАЭ, Катар и Кувейт закрыли свое воздушное пространство, рейсы как в эти страны, так и из них, в том числе российских авиакомпаний, были отменены или перенаправлены.

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в ОАЭ находятся около 50 тысяч российских туристов, «включая тех, кто следует транзитом».

«На данный момент угроза нашим туристам в ОАЭ, Катаре и Бахрейне минимальна, с ними работают принимающие туроператоры. Организованных туристов в Израиле и Иране нет. Для этих стран действует запрет на продажу туров», — цитрует ТАСС заявление АТОР.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, необходимости централизованного вывоза российских туристов из стран Ближнего Востока, в частности из ОАЭ, пока нет. «Поскольку существуют разные прогнозы касательно возможной продолжительности конфликта, все пока следят за развитием событий. Мы тоже», — заявила она.

