Иран атаковал три танкера в районе Персидского залива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по трем нефтяным танкерам в Персидском заливе и Ормузском проливе, сообщает Fars 1 марта.

В КСИР утверждают, что это танкеры из США и Великобритании, которые «нарушили правила». Днем ранее КСИР по радиосвязи предупредил суда, что проход через Ормузский пролив запрещен (официально Иран об этом не объявлял).

Из сообщения Reuters, подтвердившего информацию об атаках, следует, что ни один из атакованных танкеров не принадлежал США или Великобритании.

Так, у берегов полуострова Мусандам в Омане атаковали танкер под флагом Палау, который находится под санкциями США. В результате атаки ранены четыре человека, сообщил центр морской безопасности Омана.

Два источника Reuters сообщили, что у берегов Омана под удар попал танкер «МКД Вьом» (MKD Vyom), который шел под флагом Маршалловых островов. Один из собеседников рассказал, что это произошло в 44,4 морских милях (82 километрах) к северо-западу от Маската. Как сообщила компания V.Ships, управляющая танкером, один член экипажа погиб.

Кроме того, один танкер получил повреждения у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили агентству два источника в судоходных компаниях.

Также известно, что еще один танкер поврежден из-за падения обломков в порту Джебель-Али в ОАЭ во время атаки Ирана в ночь на 1 марта, рассказали источники в службе морской безопасности.

Корпус стражей исламской революции запретил проход через Ормузский пролив после того, как США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. После этого многие владельцы танкеров и нефтяные компании приостановили поставки сырой нефти через пролив, на который приходится 20% поставок мировой нефти. Как обратили внимание OSINT-аналитики, один танкер сменил позывной на «Мусульманское турецкое судно» («Muslims vessel Turkish»).

На фоне закрытия Ормузского пролива цены на нефть подскочили на 10%, до 80 долларов за баррель, сообщил Reuters, ссылаясь на нефтетрейдеров.

Читайте также

«Колоссальный шок для мировых цен на нефть» Война США и Израиля с Ираном — риск для всей глобальной экономики. Ждать ли нефти по 100 долларов за баррель? И как этот скачок повлияет на США, Китай, Европу и РФ?

Читайте также

«Колоссальный шок для мировых цен на нефть» Война США и Израиля с Ираном — риск для всей глобальной экономики. Ждать ли нефти по 100 долларов за баррель? И как этот скачок повлияет на США, Китай, Европу и РФ?