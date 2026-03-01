Reuters: на фоне войны на Ближнем Востоке цены на нефть подскочили на 10%, до 80 долларов за баррель

Нефтетрейдеры сообщили, что цены на нефть марки Brent 1 марта выросли на 10% примерно до 80 долларов за баррель, сообщило агентство Reuters.

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 27 февраля, достигли максимума с июля — 73 доллара за баррель. В выходные торги фьючерсами не осуществлялись, они возобновятся 2 марта.

Директор по энергетике и переработке ICIS Аджай Пармар заявил, что ключевым фактором, способствовавшим росту цен, стало закрытие Ормузского пролива, через который перевозят 20% мирового объема сырой нефти.

Большинство владельцев танкеров, крупных нефтяных компаний и торговых домов приостановили поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив после того, как Иран предостерег суда от движения по проливу, сообщили источники Reuters.

Аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что 2 марта торги нефтью начнутся на уровне 90-100 долларов за баррель.

После того, как США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, Корпус стражей исламской революции оповестил, что судам не разрешается проходить через Ормузский пролив. Официально власти Ирана не объявляли о закрытии судоходства в проливе. В МИД Ирана заявили 1 марта, что не собираются перекрывать пролив и нарушать судоходство через него.

Компания Maersk, крупнейшая в мире компания по контейнерным перевозкам, заявила 1 марта, что приостановила проход грузовых судов через Ормузский пролив по соображениям безопасности.

Война США и Израиля с Ираном уже затронула весь Ближний Восток На отели в Дубае падают обломки дронов, в аэропортах застряли десятки тысяч туристов (в том числе из РФ), а нефтяной рынок с тревогой ждет блокады Ормузского пролива

