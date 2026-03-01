«Хватит насилия. Хватит смертей. Хватит ненависти». 84-летняя блокадница Людмила Васильева, выступающая против войны, призвала к тихому протесту

84-летняя жительница Петербурга Людмила Васильева, пережившая блокаду Ленинграда, записала видеообращение, в котором призвала к тихому протесту. Запись появилась в телеграм-канале «Полдень за мир» 1 марта.

Во время обращения Васильева показала ромашку, «простой цветок мира». По ее словам, в первый день весны «хочется тепла, добра, мира, хочется отказаться от ненависти».

Хочу сказать одно слово — хватит! Хватит. Хватит насилия. Хватит смертей. Хватит ненависти. Слава в делах, в решениях. Мы устали. Хватит. Мир начинается с нас, с каждого из нас. С простого человеческого отказа от зла.

Если вы не знаете, что делать сегодня, пусть у вас дома будет ромашка. Живая или нарисованная, неважно. Пусть это будет ваш тихий, но неизменный выбор. Я за мир. Знаю, нас много. Мы за мир.

Как сообщает издание «Вот так», обращение Васильевой также распространил телеграм-канал «12:00», созданный российскими оппозиционерами. Издание предположило, что обращение Васильевой может быть частью стратегии «Хватит!» к выборам в Госдуму.

О начале кампании «Хватит!» «против войны, диктатуры и репрессий» в ноябре 2025 года объявил политик Илья Яшин. По его словам, кампанию приурочат к предстоящим выборам в Госдуму.

Илья Яшин стал одним из тех, кто репостнул обращение Васильевой в телеграме.

Людмила Васильева выступает против аннексии Крыма и полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Пожилую активистку несколько раз задерживали на антивоенных митингах. В 2024 году она собиралась участвовать в выборах губернатора Петербурга, но не смогла собрать достаточно подписей для выдвижения.

