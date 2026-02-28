Reuters: Иран обещает «сокрушительный» ответный удар

Иран готовится ответить на удары США и Израиля и этот ответ будет «сокрушительным», заявил Reuters иранский правительственный источник.

После предыдущих ударов США и Израиля по иранской территории Тегеран, в числе прочего, наносил удары по американским военным базам в регионе.

Газета The New York Times 22 февраля писала, что США и их союзники опасаются, что если Вашингтон решится на военную операцию против Тегерана, то Иран попросит поддерживаемые им группировки, в том числе йеменских хуситов и «Хизбаллу», нанести удары по американским объектам в Европе и на Ближнем Востоке.

Американские посольства в Израиле и Ливане ранее в феврале объявили о вывозе вспомогательного персонала и членов семей дипломатов.

