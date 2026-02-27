Госдеп США разрешил сотрудникам американского посольства в Израиле покинуть страну. Посол США призвал их уезжать «уже сегодня»

Государственный департамент США объявил, что вспомогательный персонал американского посольства и члены семей дипломатов покидают Израиль. Решение, сообщается на сайте посольства США, принято 27 февраля «из-за угрозы безопасности». Госдеп также отметил, что граждане США могут покинуть Израиль, «пока доступны коммерческие рейсы».

Посол США в Израиле Майк Хакаби разослал сотрудникам письмо, в котором объявил, что те, кому разрешено уехать из Израиля, «должны сделать это сегодня», пишет The New York Times. По словам Хакаби, «паниковать не стоит», но забронировать авиабилеты нужно как можно скорее.

The New York Times связывает разрешение сотрудникам посольства и членам их семей покинуть Израиль с готовящимся ударом по Ирану.

Президент США Дональд Трамп угрожает нанести удары по Ирану, если власти страны не заключат сделку с Вашингтоном по ядерной программе. 26 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США и Ираном, который, как писал Axios, в администрации Трампа рассматривали как последний шанс для дипломатии. Переговоры, пишет CNN, завершились договоренностью провести еще одну «техническую» встречу в начале марта.

Читайте также

Что будет, если Трамп отдаст приказ атаковать Иран? Есть пять основных сценариев. Рассказываем о каждом из них (спойлер: наиболее обсуждаемый — «венесуэльский»)

Читайте также

Что будет, если Трамп отдаст приказ атаковать Иран? Есть пять основных сценариев. Рассказываем о каждом из них (спойлер: наиболее обсуждаемый — «венесуэльский»)