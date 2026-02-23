США вывозят часть сотрудников посольства в Бейруте на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном

США вывозят часть персонала посольства в Бейруте, столице Ливана, сообщает Reuters со ссылкой на распоряжение Госдепартамента Соединенных Штатов.

Речь идет о том, что посольство покинут сотрудники, без которых представительство США сможет продолжить работу, а также члены их семей. Агентство связывает распоряжение Госдепа с растущей обеспокоенностью из-за возможного военного конфликта с Ираном.

«Мы постоянно оцениваем обстановку в сфере безопасности, и на основании нашего последнего анализа мы сочли целесообразным сократить наше присутствие до необходимого персонала», — заявил Reuters высокопоставленный чиновник Госдепартамента на условиях анонимности.

По его словам, эвакуация части персонала посольства — временная мера, призванная обеспечить безопасность сотрудников. Источник агентства в посольстве США сообщил об эвакуации 50 человек, а представитель аэропорта Бейрута заявил, что 23 февраля вылетели 32 сотрудника посольства вместе со своими семьями.

США при президенте Дональде Трампе развернули одну из крупнейших военных кампаний на Ближнем Востоке, отмечает Reuters. Соединенные Штаты уже собрали в регионе почти столько же войск, как в 2003 году, когда вторглись в Ирак.

Трамп грозит нанести удары по Ирану, если власти страны не заключат сделку с Вашингтоном по урегулированию давнего спора о ядерной программе Тегерана. Иран в ответ грозил нанести удары по американским базам в регионе.

По данным The New York Times, США и их союзники опасаются, что Иран попросит поддерживаемые им группировки ударить по американским объектам в Европе и на Ближнем Востоке, если Вашингтон решится на военную операцию против Тегерана.

Разведка и контртеррористические службы полагают, что Иран может привлечь йеменских хуситов к новым атакам на суда в Красном море, а спящие ячейки «Хизбаллы» к нападениям на американские военные базы или посольства.