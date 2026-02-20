Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в Аравийском море, 6 февраля U.S. Navy / Anadolu / Getty Images

США собрали на Ближнем Востоке почти столько же войск, как в 2003 году, когда они вторглись в Ирак. Накопленные силы позволят им вести воздушную войну против Ирана на протяжении многих недель — если решение о ее начале будет принято.

В регионе уже находится авианосная ударная группа «Авраам Линкольн», на подходе еще одна — «Джеральд Форд». В Аравийском море, в непосредственной близости от Ирана, а также в Красном и Средиземном морях находятся не меньше 13 кораблей, включая семь эсминцев класса «Арли Берк», способных перехватывать баллистические ракеты и наносить удары крылатыми ракетами «Томагавк».

Авиационная группировка из нескольких десятков самолетов включает истребители пятого поколения F-22 и F-35, которые благодаря малозаметности могут успешно действовать против иранской ПВО. Они уже использовались для сопровождения стратегических бомбардировщиков B-2 во время американских ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 года.

Самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G предназначены для подавления иранских ракетных систем, а истребители F-15E и F-16 — для перехвата иранских летательных аппаратов в случае ответных атак, в том числе по Израилю и американским базам.

«Фрэнк Питерсен», эсминец класса «Арли Берк» U.S. Navy Истребитель F-35 Nate Jordan / U.S. Navy / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Самолеты размещены, помимо авианосцев, на американских базах в Катаре и Бахрейне, прямо напротив Ирана через Персидский залив, и на базе в Иордании. Значительные силы находятся также на нескольких базах в Саудовской Аравии. Но королевство не дало США разрешения на использование своего воздушного пространства для ударов по Ирану. Эти силы можно рассматривать как ближайший резерв.

Кроме того, в Индийском океане, на расстоянии около пяти тысяч километров от центральной части Ирана, находится американо-британская авиабаза Диего-Гарсия, на которой дислоцируются стратегические бомбардировщики B-2 и B-52, способные нести сверхмощные противобункерные бомбы, подобные тем, которые летом 2025 года были сброшены на иранский ядерный объект Фордо.

Бомбардировщик B-2 и самолет-заправщик KC-135 Matthew Plew / U.S. Air Force / Scanpix / LETA

Машина системы противоракетной обороны THAAD U.S. Air Force

Вспомогательные силы включают не меньше 39 самолетов-заправщиков KC-135, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, не меньше 29 транспортников, включая C-17 и C-5, для снабжения, а также суда тылового обеспечения.

Для защиты баз и союзников США разместили в регионе дополнительные системы ПРО THAAD и Patriot. По крайней мере один самолет прибыл в Иорданию с базы Форт-Худ, где дислоцируется бригада ПВО.

Война будет или нет?

Все снова говорят, что США скоро нападут на Иран. Это точно случится? И какой может быть эта война? Главное мнение — она будет большой и долгой

Война будет или нет?

Все снова говорят, что США скоро нападут на Иран. Это точно случится? И какой может быть эта война? Главное мнение — она будет большой и долгой