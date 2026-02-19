Все снова говорят, что США скоро нападут на Иран. Это точно случится? И какой может быть эта война? Главное мнение — она будет большой и долгой
США еще в январе отправили на Ближний Восток значительные силы — как тогда многие предполагали, для ударов по Ирану, чтобы помочь протестующим свергнуть режим аятолл. Но протесты были подавлены, а американских ударов так и не последовало. Вместо этого США и Иран снова вступили в переговоры о «ядерной сделке». В середине февраля появились новые сообщения о возможной атаке. Американские авианосцы находятся неподалеку от берегов Ирана.
Почему все думают, что Трамп ударит по Ирану?
Дональд Трамп сообщил в пятницу, 13 февраля, что отправляет на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд». Это соединение считается сильнейшим в составе ВМС США. Прежде оно находилось в Карибском море, где участвовало в операции против Венесуэлы.
Ожидается, что уже к выходным 21–22 февраля группа будет находиться в ближневосточной акватории Средиземного моря, а в течение следующей недели пройдет Суэцкий канал и Красное море и прибудет в Индийский океан. Там она присоединится к группе авианосца «Авраам Линкольн», которая с конца января находится неподалеку от входа в Персидский залив — в нескольких сотнях километров от Ирана.
Помимо этого, в течение последних недель США перебросили на Ближний Восток, в том числе на свои базы в Катаре и Бахрейне, в непосредственной близости от Ирана, сотни самолетов, системы ПВО и огромное количество боеприпасов.
Наращивание американской военной мощи на Ближнем Востоке происходит одновременно с очередными переговорами об иранской ядерной программе. 17 февраля второй раунд этих переговоров прошел в Женеве. Посредником выступал Оман в лице министра иностранных дел Бадра аль-Бусаиди. Иран представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (одновременно они вели переговоры с Россией и Украиной).
Официальной информации о ходе переговоров — и даже о том, какие именно темы на них обсуждаются, — крайне мало. Известно, что США требуют от Ирана полностью отказаться от обогащения урана на своей территории, отдать все имеющиеся запасы обогащенного урана (забрать их готова Россия), ограничить развитие ракетной программы и прекратить поддержку ближневосточных террористических группировок, таких как йеменская «Ансар Аллах» (хуситы), ливанская «Хизбалла» и палестинский ХАМАС. Иран, со своей стороны, готов к уступкам, касающимся ядерной программы, но отказывается даже обсуждать ракетную программу и поддержку своих прокси.
The Wall Street Journal в редакционной колонке сравнивает поведение администрации Трампа с поведением администрации Обамы в 2009 году. Тогда в Иране тоже прошли масштабные протесты («Зеленое движение», начавшееся после того, как победителем на президентских выборах был объявлен ультраконсерватор Махмуд Ахмадинежад, а не реформист Мир-Хосейн Мусави). Режим их тоже жестоко подавил. Обама фактически предложил аятоллам сделку: США не станут поднимать вопрос об интервенции в обмен на уступки по «ядерному вопросу». В конце концов это привело к «ядерной сделке» 2015 года: Иран согласился на существенные ограничения своей ядерной программы.
Трамп фактически делает то же самое, только гораздо более открыто. В январе, в разгар протестов в Иране, он обещал демонстрантам помощь извне — но американские силы тогда были отвлечены на Венесуэлу, и иранский режим успел подавить выступления прежде, чем США оказались готовы к операции против него. Теперь Трамп говорит, что оптимальным исходом стала бы смена режима в Иране, но цели переговоров и возможной военной операции обозначает более скромно: чтобы Иран перестал представлять угрозу миру и в особенности базам и союзникам США на Ближнем Востоке.
Трамп почти прямо говорит, что отправка в регион «Джеральда Форда» — это демонстрация серьезности намерений США и угроза Ирану: либо он идет на уступки на переговорах, либо по нему будет нанесен тяжелый удар. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ повторяет, что Иран имеет полное право на собственную ядерную программу, и угрожает потопить американские корабли.
Али Хашем, исследователь Ближнего Востока из Лондонского университета, в статье в журнале Foreign Policy от 18 февраля отмечает, что Иран принципиально неверно относится к переговорному процессу. Он пытается его затянуть, как делал уже не раз при прежних обострениях, в том числе весной—летом 2025 года, перед 12-дневной войной с Израилем и США. Америка, со своей стороны, стремится переговоры форсировать. Трамп стремится к быстрому и очевидному успеху, а иранская сторона недооценивает его нетерпение.
По данным источников The Wall Street Journal, Иран после переговоров в Женеве взял две недели, чтобы подготовить свои предложения США. Но не факт, что Трамп станет этих предложений дожидаться — тем более, что можно быть заранее уверенными: они не будут соответствовать американским требованиям.
Журналист Axios Барак Равид, известный хорошими связями в американских дипломатических кругах, пишет, что большая война на Ближнем Востоке гораздо ближе, чем многие осознают. И это будет не короткая кампания, как та же 12-дневная война. После публичных угроз Трампа в адрес режима аятолл и после демонстративного скопления сил в регионе американский президент не может просто отступиться: он потеряет лицо и даст понять, что можно игнорировать требования США — и «пересидеть» опасность.
По сведениям CBS News, руководители американского военно-политического аппарата доложили Трампу, что вооруженные силы будут технически готовы начать операцию против Ирана в субботу, 21 февраля. То есть в зоне вероятного конфликта будет находиться достаточно американских кораблей и самолетов, а весь «лишний» персонал и оборудование будут выведены в безопасные места. Но президент США пока не принял окончательного решения.
В течение тех же двух недель, когда Иран будет готовить свои предложения для следующего раунда переговоров, ожидается визит госсекретаря США Марко Рубио в Израиль. Иран, несомненно, будет центральной, если не единственной, темой. Израиль уже давно готовится к новой войне с Ираном — и на сей раз, в отличие от 12-дневной войны в июне 2025 года, охотно отдает инициативу США, а сам готов оставаться на вторых ролях.
После той войны Израиль рассматривает в качестве своей основной цели иранскую ракетную программу: базы и места производства баллистических ракет, которыми Иран обстреливал еврейское государство (погибли 28 израильтян, несколько тысяч получили ранения и лишились домов).
Стоит также отметить, что заявленный двухнедельный дедлайн может быть не более чем отвлекающим маневром. Так уже было в 2025-м: после очередного раунда переговоров в Омане Трамп дал Ирану две недели на подготовку к следующему раунду — а уже через три дня Израиль с одобрения Трампа начал бомбить исламскую республику.
Если Трамп действительно ударит, то как это будет?
По оценке Foreign Policy, наиболее вероятный сценарий — не вторжение США в Иран и не полномасштабный региональный конфликт, а ограниченный, тщательно рассчитанный удар, цель которого — изменить баланс на переговорах. То есть угроза начала войны и сам военный удар — это еще один, хотя и очень веский, дипломатический аргумент. В духе доктрины «мир через силу», которую часто провозглашает Трамп: демонстрация военной силы и решимости — инструмент принуждения на переговорах.
Однако, продолжает Foreign Policy, в США рассматривают и другой сценарий: режим аятолл как никогда слаб, и если оказать на него достаточное давление, можно добиться его смены. Но достичь этой цели едва ли возможно без наземного вторжения — а на это Трамп почти наверняка не готов: это слишком долго и слишком рискованно.
Скорее всего, в случае начала американской военной операции первоочередной задачей станет обезглавливание режима: убийство (вероятнее всего, путем воздушного удара) верховного лидера, ключевых военных и политических фигур. Потом США должны будут нанести удары по важнейшим военным объектам, чтобы не дать Ирану возможности нанести неприемлемый ущерб американским силам и их союзникам (прежде всего, Израилю — он наверняка станет первоочередной целью ответного удара).
При этом США, вероятно, захотят оставить в живых кого-то из иранских лидеров, с кем потом можно будет договариваться с позиции силы — и кто при этом будет в состоянии удержать контроль над страной.