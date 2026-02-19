На палубе авианосца «Авраам Линкольн» в Аравийском море, 3 февраля 2026 года Zoe Simpson / US Navy / AFP / Scanpix / LETA

США еще в январе отправили на Ближний Восток значительные силы — как тогда многие предполагали, для ударов по Ирану, чтобы помочь протестующим свергнуть режим аятолл. Но протесты были подавлены, а американских ударов так и не последовало. Вместо этого США и Иран снова вступили в переговоры о «ядерной сделке». В середине февраля появились новые сообщения о возможной атаке. Американские авианосцы находятся неподалеку от берегов Ирана.

Почему все думают, что Трамп ударит по Ирану?

Дональд Трамп сообщил в пятницу, 13 февраля, что отправляет на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд». Это соединение считается сильнейшим в составе ВМС США. Прежде оно находилось в Карибском море, где участвовало в операции против Венесуэлы.

Ожидается, что уже к выходным 21–22 февраля группа будет находиться в ближневосточной акватории Средиземного моря, а в течение следующей недели пройдет Суэцкий канал и Красное море и прибудет в Индийский океан. Там она присоединится к группе авианосца «Авраам Линкольн», которая с конца января находится неподалеку от входа в Персидский залив — в нескольких сотнях километров от Ирана.

Помимо этого, в течение последних недель США перебросили на Ближний Восток, в том числе на свои базы в Катаре и Бахрейне, в непосредственной близости от Ирана, сотни самолетов, системы ПВО и огромное количество боеприпасов.

Трамп заявил, что отправил к берегам Ирана «большую армаду». Насколько она большая? И что она будет делать?

Наращивание американской военной мощи на Ближнем Востоке происходит одновременно с очередными переговорами об иранской ядерной программе. 17 февраля второй раунд этих переговоров прошел в Женеве. Посредником выступал Оман в лице министра иностранных дел Бадра аль-Бусаиди. Иран представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (одновременно они вели переговоры с Россией и Украиной).

Официальной информации о ходе переговоров — и даже о том, какие именно темы на них обсуждаются, — крайне мало. Известно, что США требуют от Ирана полностью отказаться от обогащения урана на своей территории, отдать все имеющиеся запасы обогащенного урана (забрать их готова Россия), ограничить развитие ракетной программы и прекратить поддержку ближневосточных террористических группировок, таких как йеменская «Ансар Аллах» (хуситы), ливанская «Хизбалла» и палестинский ХАМАС. Иран, со своей стороны, готов к уступкам, касающимся ядерной программы, но отказывается даже обсуждать ракетную программу и поддержку своих прокси.

The Wall Street Journal в редакционной колонке сравнивает поведение администрации Трампа с поведением администрации Обамы в 2009 году. Тогда в Иране тоже прошли масштабные протесты («Зеленое движение», начавшееся после того, как победителем на президентских выборах был объявлен ультраконсерватор Махмуд Ахмадинежад, а не реформист Мир-Хосейн Мусави). Режим их тоже жестоко подавил. Обама фактически предложил аятоллам сделку: США не станут поднимать вопрос об интервенции в обмен на уступки по «ядерному вопросу». В конце концов это привело к «ядерной сделке» 2015 года: Иран согласился на существенные ограничения своей ядерной программы.

Трамп фактически делает то же самое, только гораздо более открыто. В январе, в разгар протестов в Иране, он обещал демонстрантам помощь извне — но американские силы тогда были отвлечены на Венесуэлу, и иранский режим успел подавить выступления прежде, чем США оказались готовы к операции против него. Теперь Трамп говорит, что оптимальным исходом стала бы смена режима в Иране, но цели переговоров и возможной военной операции обозначает более скромно: чтобы Иран перестал представлять угрозу миру и в особенности базам и союзникам США на Ближнем Востоке.

Только сейчас становится понятно, как власти Ирана подавили протест. Time сообщает, что погибли 30 тысяч человек Вот новые свидетельства расправ над противниками режима аятолл

Трамп почти прямо говорит, что отправка в регион «Джеральда Форда» — это демонстрация серьезности намерений США и угроза Ирану: либо он идет на уступки на переговорах, либо по нему будет нанесен тяжелый удар. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ повторяет, что Иран имеет полное право на собственную ядерную программу, и угрожает потопить американские корабли.

Али Хашем, исследователь Ближнего Востока из Лондонского университета, в статье в журнале Foreign Policy от 18 февраля отмечает, что Иран принципиально неверно относится к переговорному процессу. Он пытается его затянуть, как делал уже не раз при прежних обострениях, в том числе весной—летом 2025 года, перед 12-дневной войной с Израилем и США. Америка, со своей стороны, стремится переговоры форсировать. Трамп стремится к быстрому и очевидному успеху, а иранская сторона недооценивает его нетерпение.

По данным источников The Wall Street Journal, Иран после переговоров в Женеве взял две недели, чтобы подготовить свои предложения США. Но не факт, что Трамп станет этих предложений дожидаться — тем более, что можно быть заранее уверенными: они не будут соответствовать американским требованиям.

Журналист Axios Барак Равид, известный хорошими связями в американских дипломатических кругах, пишет, что большая война на Ближнем Востоке гораздо ближе, чем многие осознают. И это будет не короткая кампания, как та же 12-дневная война. После публичных угроз Трампа в адрес режима аятолл и после демонстративного скопления сил в регионе американский президент не может просто отступиться: он потеряет лицо и даст понять, что можно игнорировать требования США — и «пересидеть» опасность.

По сведениям CBS News, руководители американского военно-политического аппарата доложили Трампу, что вооруженные силы будут технически готовы начать операцию против Ирана в субботу, 21 февраля. То есть в зоне вероятного конфликта будет находиться достаточно американских кораблей и самолетов, а весь «лишний» персонал и оборудование будут выведены в безопасные места. Но президент США пока не принял окончательного решения.

Авианосец «Авраам Линкольн», эсминец «Фрэнк Питерсен» и сухогруз «Карл Брашир» в Аравийском море, 6 февраля 2026 года Petty officer 1st Class Jesse Monford / US Navy / AFP / Scanpix / LETA

В течение тех же двух недель, когда Иран будет готовить свои предложения для следующего раунда переговоров, ожидается визит госсекретаря США Марко Рубио в Израиль. Иран, несомненно, будет центральной, если не единственной, темой. Израиль уже давно готовится к новой войне с Ираном — и на сей раз, в отличие от 12-дневной войны в июне 2025 года, охотно отдает инициативу США, а сам готов оставаться на вторых ролях.

После той войны Израиль рассматривает в качестве своей основной цели иранскую ракетную программу: базы и места производства баллистических ракет, которыми Иран обстреливал еврейское государство (погибли 28 израильтян, несколько тысяч получили ранения и лишились домов).

Стоит также отметить, что заявленный двухнедельный дедлайн может быть не более чем отвлекающим маневром. Так уже было в 2025-м: после очередного раунда переговоров в Омане Трамп дал Ирану две недели на подготовку к следующему раунду — а уже через три дня Израиль с одобрения Трампа начал бомбить исламскую республику.

Казалось, в Иране все закончилось — протесты подавлены Но Трамп все еще думает о военных ударах

Если Трамп действительно ударит, то как это будет?

По оценке Foreign Policy, наиболее вероятный сценарий — не вторжение США в Иран и не полномасштабный региональный конфликт, а ограниченный, тщательно рассчитанный удар, цель которого — изменить баланс на переговорах. То есть угроза начала войны и сам военный удар — это еще один, хотя и очень веский, дипломатический аргумент. В духе доктрины «мир через силу», которую часто провозглашает Трамп: демонстрация военной силы и решимости — инструмент принуждения на переговорах.

Однако, продолжает Foreign Policy, в США рассматривают и другой сценарий: режим аятолл как никогда слаб, и если оказать на него достаточное давление, можно добиться его смены. Но достичь этой цели едва ли возможно без наземного вторжения — а на это Трамп почти наверняка не готов: это слишком долго и слишком рискованно.

Скорее всего, в случае начала американской военной операции первоочередной задачей станет обезглавливание режима: убийство (вероятнее всего, путем воздушного удара) верховного лидера, ключевых военных и политических фигур. Потом США должны будут нанести удары по важнейшим военным объектам, чтобы не дать Ирану возможности нанести неприемлемый ущерб американским силам и их союзникам (прежде всего, Израилю — он наверняка станет первоочередной целью ответного удара).

При этом США, вероятно, захотят оставить в живых кого-то из иранских лидеров, с кем потом можно будет договариваться с позиции силы — и кто при этом будет в состоянии удержать контроль над страной.

Президента Венесуэлы свергли. Кто теперь там власть? Это не только вице-президент Делси Родригес. Это еще министр обороны (его называют «бандитом») и министр внутренних дел (его называют «фанатиком»)

