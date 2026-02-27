Венгрия и Словакия решили отправить в Украину комиссию для оценки состояния нефтепровода «Дружба». Зеленский пригласил Фицо на переговоры в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо о создании совместной комиссии по оценке состояния нефтепровода «Дружба».

«Я призываю президента Зеленского допустить венгерских и словацких инспекторов и возобновить работу нефтепровода „Дружба“», — заявил Орбан в видео, опубликованном в его фейсбуке. Остановка «Дружбы», подчеркнул он, угрожает энергетической безопасности обеих стран.

Офис президента Украины объявил, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Робертом Фицо, в ходе которого пригласил премьер-министра Словакии на переговоры в Киев.

Транзит российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба» прервался 27 января. Украинская сторона заявила, что нефтепровод поврежден в результате ударов российских дронов, и предложила в качестве временного варианта использовать нефтепровод Одесса — Броды.

Венгрия утверждает, что Украина препятствует поставкам якобы по политическим мотивам. Из-за остановки поставок нефти по «Дружбе» Венгрия не согласовала выделение Украине кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, а также не дала принять новый пакет санкций в отношении России. Оба решения требуют согласия всех стран-членов Евросоюза.

Премьер-министр Словакии, в свою очередь, заявил, что с 23 февраля его страна прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине. В «Укрэнерго» сообщили, что это решение никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины, добавив, что не получали официальных документов от Словакии о прекращении поставок.