Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину

Власти Словакии с 23 февраля прекращают экстренные поставки электроэнергии Украине, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в обращении к нации.

«С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, она такой помощи не получит», — сказал Фицо.

По его словам, это первый «взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств». Премьер-министр пригрозил, что если украинская сторона «продолжит наносить ущерб интересам Словакии в поставках стратегического сырья» власти страны «пересмотрят свою позицию в отношении членства Украины в ЕС и подготовят дальнейшие меры».

Фицо связал остановку поставок электроэнергии с «враждебными действиями» президента Украины Владимира Зеленского. Среди таких действий премьер назвал остановки транзита российского газа, а также поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Как отмечает «Экономическая правда», речь идет о возобновлении поставок нефти в Словакию через ветку нефтепровода «Дружба» после российского удара по Бродам 27 января 2026 года. Украина заявила, что этот участок трубопровода поврежден. По словам Фицо, спецслужбы Словакии утверждают, что нефтепровод в Украине функционирует.

Словакия и Венгрия ранее грозили прекратить поставки электроэнергии в Украину, если Киев до 23 февраля не возобновит транзит российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба». В МИД Украины назвали угрозы шантажом и посоветовали лидерам Словакии и Венгрии «направлять ультиматумы в Кремль, а не в Киев».

После повреждения «Дружбы» Украина предложила ЕС использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры, в частности нефтепровод «Одесса-Броды».

Российские войска с начала полномасштабной войны с Украиной наносят удары по энергетической инфраструктуре страны. В результаты дома жителей Украины остаются без света, тепла и воды. Для стабилизации ситуации власти страны используют аварийные поставки электроэнергии из других стран.

Только за январь 2026 года таких аварийных поставок потребовалось для стабилизации украинской энергетической сети вдвое больше, чем за весь 2025 год, отмечает «Экономическая правда».

