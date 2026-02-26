Задержана Екатерина Дунцова. Перед выборами 2024 года она собиралась баллотироваться в президенты России

В Твери полиция задержала журналистку Екатерину Дунцову, которой отказали в регистрации кандидатом на выборы президента в 2024 году. О задержании сообщили сторонники Дунцовой из партии «Рассвет».

Дунцову задержали на вечере писем политическим заключенным, рассказали в телеграм-канале партии. «Екатерину увезли в центральный отдел полиции для дачи объяснений. Остальные участники задержаны не были», — говорится в сообщении.

Причины задержания и визита полицейских на собрание неизвестны. По предварительной информации, причиной задержания стал анонимный донос на вечер писем, сообщается в телеграм-канале Дунцовой.

Екатерина Дунцова — журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы. Она собиралась участвовать в президентской кампании 2024 года, но Центральная избирательная комиссия РФ не допустила ее до сбора подписей, необходимых для выдвижения.

После этого Дунцова пыталась создать свою политическую партию под названием «Рассвет». Минюст России отказал ей в регистрации. Сторонники Дунцовой объединились под этим названием.

Минюст России объявил Дунцову «иностранным агентом» в мае 2024-го.

Почему Дунцова так и не стала кандидатом на выборах 2024 года

