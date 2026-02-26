Екатерину Дунцову (она пыталась баллотироваться в президенты России на выборах 2024 года) отпустили из полиции после допроса

Журналистку и политика Екатерину Дунцову, задержанную 26 февраля в Твери, отпустили из полиции.

Она рассказала «ОВД-Инфо», что поводом для ее задержания стал донос о несогласованном митинге. В отделе полиции ее опросили и освободили без протокола.

Ранее сторонники Дунцовой из партии «Рассвет» сообщили, что журналистку задержали на вечере писем политическим заключенным.

Екатерина Дунцова — журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы. Она собиралась участвовать в президентской кампании 2024 года, но Центральная избирательная комиссия РФ не допустила ее до сбора подписей, необходимых для выдвижения.

После этого Дунцова пыталась создать свою политическую партию под названием «Рассвет». Минюст России отказал ей в регистрации. Сторонники Дунцовой объединились под этим названием.

Минюст России объявил Дунцову «иностранным агентом» в мае 2024 года.

