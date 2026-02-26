Организатору фестиваля «Некрокомиккон» запретили въезд в Россию

Продюсера фестиваля мистики и фантастики «Некрокомиккон» Алексею Самсонову — гражданину Казахстана — запретили въезд в Россию.

Как рассказал Самсонов изданию «Бумага», 25 февраля он прилетел в аэропорт Пулково из Казахстана, его отвели в сторону и вручили документ о бессрочном запрете на въезд в Россию из-за неуплаты штрафа, после чего выдворили из РФ.

Самсонов утверждает, что вовремя оплатил все штрафы. Он намерен обжаловать запрет на въезд в страну.

Несколькими днями ранее, пишет «Бумага», Самсонов узнал, что его включили в «реестр контролируемых лиц», куда заносят иностранцев, находящихся в России без законных оснований. По словам Самсонова, из-за попадания в реестр он не смог сделать себе новую регистрацию. Чтобы обновить 30-дневный срок пребывания в России, организатор «Некрокомиккона» полетел в Казахстан на один день.

Самсонов был организатором фестиваля «Некрокомиккон», который должен был проходить в Петербурге 1-2 ноября 2025 года. Однако после открытия фестиваля на площадку пришли сотрудники полиции, которые начали проверять документы участников фестиваля и выводить несовершеннолетних. Поводом для визита полиции стали доносы активистов движения «Сорок сороков», обвинивших «Некрокомиккон» в сатанизме и вовлечении подростков в «запрещенное международное движение». Организаторы досрочно завершили «Некрокомиккон» «из-за многочисленных жалоб».

Самого Самсонова 31 октября задержала полиция по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Суд оштрафовал его на пять тысяч рублей и постановил выдворить из страны. В январе Красногвардейский суд пересмотрел это решение, разрешив предпринимателю остаться в стране.

На организатора фестиваля также завели уголовное дело о покупке и хранении заведомо ложных личных документов (часть 3 статьи 327 УК) — якобы его миграционная карта была поддельной. Судебное разбирательство по этому делу продолжается. Очередное заседание, пишет «Бумага», было назначено на 26 февраля.

Как в России «борятся с сатанизмом»

«В России десятки тысяч сатанистов. Они убили 300 человек и поддержали Украину» Так считает конспиролог Роман Силантьев. Его «экспертиза» легла в основу решения о запрете несуществующего «Международного движения сатанизма»

