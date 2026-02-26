«Кощеево царство не вечно. Они ответят за каждую смерть». Вдову политзаключенного Александра Доценко, осужденную с ним по одному делу, не отпустили из колонии на его похороны

В Ленинградской области прошли похороны политзаключенного Александра Доценко, который умер в больнице в Петербурге после перенесенного инфаркта, сообщает издание «Бумага».

Вдову Доценко, политзаключенную Анастасию Дюдяеву, осужденную по одному делу с мужем, на прощание и похороны не отпустили из колонии.

Последний раз Анастасия и Александр виделись по видеосвязи, когда суд рассматривал жалобу на приговор, рассказал правозащитник Динар Идрисов. Фотографии с того заседания, которое состоялось 25 февраля 2025 года, публиковала группа поддержки политзаключенных. На одном из снимков Александр держит в руках листок бумаги с надписью «Ася, я тебя люблю».

Близкие семьи, которые пришли на церемонию, подключили Анастасию по видеосвязи. «Бумага» процитировала ее речь:

Саша, я так хочу тебя обнять. <…> Мне так больно, так жутко представлять, что ты меня не встретишь, когда я выйду из тюрьмы. <…>

Наступит время, и настоящие преступники — вурдалаки, упыри, вампиры — будут наказаны. Кощеево царство не вечно. Их будут судить — наверное, в Гааге. И они ответят за каждую смерть. <…>

У Климта есть живописное полотно «Поцелуй». А у меня фотографии ФСИН-письма с нашего суда — последний поцелуй. <…> То, что я тебя встретила — это тоже подарок судьбы. Спасибо тебе, любовь моя. Твоя жена, Ася.

Художников Александра Доценко и его жену Анастасию Дюдяеву в 2024 году приговорили к трем и трем с половиной годам заключения в колонии-поселении по обвинению в «призывах к терроризму».

Дело против супругов возбудили из-за проукраинских листовок в супермаркете «Лента». На одной из них была фраза «путиняку на гиляку» («Путина на виселицу»). Доценко и Дюдяева вину не признали. Как сообщала «Медиазона», даже эксперт-почерковед со стороны обвинения в суде усомнилась в том, что супруги — авторы надписей на листовках.

Доценко умер в больнице в Петербурге 19 февраля. За неделю до смерти он перенес инфаркт миокарда. Политзаключенному было 65 лет.

Политические преследования в России

«Режим внушает мысль, что война и чрезвычайные меры — это надолго или навсегда» «ОВД-Инфо» выпустил доклад о политических преследованиях в России

Политические преследования в России

«Режим внушает мысль, что война и чрезвычайные меры — это надолго или навсегда» «ОВД-Инфо» выпустил доклад о политических преследованиях в России