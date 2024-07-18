Художницу из Гатчины и ее мужа приговорили к колонии-поселению за салфетки с надписью «путиняку на гиляку». Суд счел это призывом к терроризму

Первый Западный окружной военный суд приговорил к реальным срокам лишения свободы пару супругов из Гатчины, обвиняемых в распространении проукраинских листовок в супермаркете. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Художница Анастасия Дюдяева получила 3,5 года в колонии-поселении, ювелир Александр Доценко — к трем годам. Их признали виновными по статье о призывах к терроризму (часть 1 статьи 205.2 УК РФ). Прокуратура требовала приговорить к четырем годам общего режима каждого.

Супругов задержали в январе 2024 года. По версии следствия, они разложили проукраинские листовки на полках с продуктами в супермаркете «Лента». На них по-украински были сделаны антивоенные надписи и призывы к расправе над президентом Владимиром Путиным — в частности, на одной из них была фраза «путиняку на гиляку» («Путина на виселицу»).

Подсудимые не признали вины. Их адвокаты указывали на многочисленные процессуальные нарушения и несостыковки в показаниях свидетелей.

В ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам колонии общего режима художницу Сашу Скочиленко, признав ее виновной в распространении «фейков» про российскую армию. Основанием для возбуждения дела стало то, что в апреле 2022 года она разместила антивоенные листовки вместо ценников в продуктовом магазине.