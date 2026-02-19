В петербургской больнице умер Александр Доценко, осужденный по делу о листовках «путиняку на гиляку»

Художник-ювелир Александр Доценко из Гатчины, осужденный по делу о призывах к терроризму, умер в больнице в Петербурге после перенесенного инфаркта, сообщила его группа поддержки. Доценко было 65 лет.

Доценко госпитализировали с обширным инфарктом 12 февраля. Через несколько дней ему стало хуже, врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Александра Доценко и его жену Анастасию Дюдяеву в 2024 году приговорили к трем и трем с половиной годам заключения в колонии-поселении. Дело против них возбудили из-за проукраинских листовок в супермаркете «Лента». На одной из них была фраза «путиняку на гиляку» («Путина на виселицу»). Доценко и Дюдяева вину не признали.

