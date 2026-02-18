Александр Доценко из Гатчины, осужденный по делу о листовках «путиняку на гиляку», перенес инфаркт. В больнице его ввели в медикаментозную кому

65-летний художник-ювелир Александр Доценко из Гатчины, осужденный по делу об «оправдании терроризма», перенес инфаркт, его отправили в больницу и ввели в медикаментозную кому, сообщила группа поддержки заключенного.

Как сообщили в группе, Доценко увезли в больницу с обширным инфарктом 12 февраля. На тот момент его состояние оценивали как критическое.

17 февраля врачи «снизили седацию», он начал приходить в сознание, но уже на следующий день ему стало хуже. «Сашу снова ввели в наркоз, сменили лекарства на более сильные», — рассказали в группе.

По словам адвоката Сергея Подольского, сотрудники колонии не сообщали защитнику и близким Доценко о его состоянии два дня.

В июле 2024 года суд приговорил ювелира Александра Доценко из Гатчины к трем годам колонии-поселения. Его жена, художница Анастасия Дюдяева получила три с половиной года. Их признали виновными по статье о призывах к терроризму (часть 1 статьи 205.2 УК РФ).

По версии обвинения, супруги разложили проукраинские листовки на полках с продуктами в супермаркете «Лента». На них по-украински были сделаны антивоенные надписи и призывы к расправе над президентом Владимиром Путиным — в частности, на одной из них была фраза «путиняку на гиляку» («Путина на виселицу»). Доценко и Дюдяева вину не признали.

Политические преследования в России

«Режим внушает мысль, что война и чрезвычайные меры — это надолго или навсегда» «ОВД-Инфо» выпустил доклад о политических преследованиях в России

Политические преследования в России

«Режим внушает мысль, что война и чрезвычайные меры — это надолго или навсегда» «ОВД-Инфо» выпустил доклад о политических преследованиях в России