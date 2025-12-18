Диана Логинова (Наоко) в суде в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2025 года Ольга Мальцева / AFP / Scanpix / LETA

В 2025 году общее количество политических уголовных дел в России вернулось к показателям довоенного времени, но это не свидетельствует о смягчении репрессий, говорится в обзоре «ОВД-Инфо» о репрессиях в стране. По оценке проекта, «давление все больше сдвигается в серые зоны, государство все больше скрывает информацию», поэтому по некоторым категориям дел находить данные становится сложнее. В докладе отмечается, что в сравнении с 2021 годом вырос средний размер срока — с шести до восьми лет, приговоров по политическим делам в 2025 году было вынесено в три раза больше, чем в довоенные времена.

Одна из категорий, где мало доступной информации, — это дела по статьям о госизмене (статья 275 УК РФ), конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами (статья 275.1 УК) и шпионаже (статьи 276 УК РФ). По данным Судебного департамента Верховного суда РФ, только за первое полугодие 2025 года вступили в силу 115 приговоров по статье о госизмене, что вдвое выше, чем на аналогичный период 2024 года (55). По статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами за первые шесть месяцев нынешнего года приговорены 24 человека, тогда как за весь 2024 год приговоров было 30.

«ОВД-Инфо» зафиксировало в 2025 году меньше новых дел за высказывания, чем в прошлом году — 254 против 340. Статья о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) осталась самым частым политическим обвинением в 2025 году: таких дел было 102 (в 2024 году — 147). Меньше было заведено уголовных дел о «фейках» про российскую армию — 45 против 79 в 2024 году, и о «дискредитации» ВС РФ — 17 против 57 в прошлом году.

«ОВД-Инфо» насчитал 142 новых преследований за антивоенные выступления в 2025 году. Это меньше, чем когда бы то ни было за время войны, и в полтора раза меньше, чем в 2024 году. В нынешнем году, по данным «ОВД-Инфо», вынесено 229 приговоров по политически мотивированным делам о высказываниях, связанных с войной, из которых 112 приговоров связаны с лишением свободы (в 2024 году 289 и 122 соответственно).

Правозащитники также зафиксировали в 2025 году рекордное число решений по статье о реабилитации нацизма — к различным видам наказания по ней приговорили 86 человек (в 2024 году — 64, в 2023-м — 73), еще восемь человек отправили на принудительное лечение. Из 94 решений «ОВД-Инфо» считает 64 политически мотивированными, что тоже рекордный показатель.

На публичных мероприятиях «ОВД-Инфо» зафиксировал за год 362 задержания, что в три с половиной раза меньше, чем в прошлом году (1244). Наиболее массовые задержания были 16 февраля — в первую годовщину гибели Алексея Навального. Тогда в разных городах на акциях памяти политика задержали 39 человек. На антивоенных акциях в России за год задержали 38 человек.

В 2025 году стало известно о 46 новых преследованиях за донаты Фонду борьбы с коррупцией (статья о финансировании экстремистской деятельности). Всего «ОВД-Инфо» известно о 120 преследуемых по этому делу. В нынешнем году по делам о донатах ФБК вынесли 74 приговора.

«Общее число уголовных дел, которые мы с уверенностью можем назвать политическими, снизилось и достигло уровня довоенного времени. Но заявлять о смягчении репрессий нельзя. Наоборот — репрессии ужесточаются, что видно по росту преследований в рамках экстремистского и террористического законодательства, росту среднего срока в сравнении с довоенным временем, количеству приговоров и преследуемых в заключении. Режим внушает гражданам мысль, что война и чрезвычайные меры — это надолго, а может быть даже, навсегда», — отмечает «ОВД-Инфо».

Читайте также

«Донат из России в 2025 году — это жест. Это возможность выразить несогласие» Интервью директора «ОВД-Инфо» Александра Поливанова — о том, почему правозащитникам так необходима помощь после отключения от рублевых платежных платформ

Читайте также

«Донат из России в 2025 году — это жест. Это возможность выразить несогласие» Интервью директора «ОВД-Инфо» Александра Поливанова — о том, почему правозащитникам так необходима помощь после отключения от рублевых платежных платформ