Правозащитная организация «Первый отдел» опубликовала большое исследование о том, как в России преследуют по статьям Уголовного кодекса о государственной измене (статья 275), сотрудничестве с иностранным государством (275.1) и шпионаже (276).

Антивоенный активист и дата-аналитик Кирилл Парубец, сотрудничающий с «Первым отделом», проанализировал и обобщил данные российских судов общей юрисдикции всех инстанций, публикации в российских и зарубежных СМИ, в других информационных источниках (всего 166 ресурсов), базы данных правозащитных организаций и инициатив «Мемориал», «Архипелаг ФСИН» и «ОВД-Инфо», а также данные, собранные «Первым отделом» и «Командой 29».

По состоянию на 15 декабря 2024 года в России, начиная , к уголовной ответственности по упомянутым статьям привлекли не менее одной тысячи человек, при этом 792 человека стали фигурантами дел с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022-го.

По информации «Первого отдела», с начала войны в России осудили по этим статьям 536 человек, при этом только в 2024-м — 359 человек (часть людей остается под следствием). «За время войны (как, впрочем, и за все время правления Путина) по этим статьям не было провозглашено ни одного оправдательного приговора», — пишет «Первый отдел».

«Первый отдел» сообщил, что установил личности 730 из 1000 фигурантов, информация о них собрана в таблице, в том числе идентифицировал 112 фигурантов уголовных дел, о которых ранее не сообщалось. Правозащитники отметили, что получили информацию о местонахождении 209 человек из тех, кто сейчас находится под следствием или отбывает наказание.

По информации правозащитников, по меньшей мере девять человек умерли в заключении после вынесения приговоров, семь человек — находясь в СИЗО, не дождавшись суда.

Организация заявила, что Судебный департамент Верховного суда РФ, который публикует статистику по приговорам, занижает показатели более чем в три раза. Российские суды размещают на своих сайтах информацию о менее 70% рассматриваемых дел.

«Первый отдел» заявил, что это самое полное исследование из существующих по данной теме. При этом правозащитники отметили, что установить точное количество фигурантов и приговоров дел по указанным статьям УК «невозможно из-за закрытости государства». Авторы исследования допустили, что фигурантов может быть больше.

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