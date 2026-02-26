Искусственный интеллект в России будут развивать главы ФСБ и Минобороны, а также бывший охранник Путина
Владимир Путин создал комиссию при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Сопредседателями комиссии назначены вице-премьер Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Также в комиссию среди прочих вошли:
- министр обороны Андрей Белоусов,
- директор ФСБ Александр Бортников,
- глава Минэкономразвития Максим Решетников,
- министр финансов Антон Силуанов,
- глава Минцифры Максут Шадаев,
- бывший сотрудник Службы безопасности президента, а теперь его помощник Алексей Дюмин,
- глава Сбера Герман Греф,
- бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян.
Среди задач комиссии — координация работы федеральных органов госвласти, Банка России, органов власти субъектов России и заинтересованных организаций по вопросам создания, развития и внедрения технологий ИИ, а также «анализ основных рисков и угроз», возникающих при использовании искусственного интеллекта, и координация мер по их «нейтрализации».
Согласно этому же указу главы регионов России до 1 июня 2026 года должны образовать аналогичные межведомственные комиссии.