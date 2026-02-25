Трейдеры на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи во время утренних торгов 24 февраля 2026 года Michael M. Santiago / Getty Images

В понедельник, 23 февраля, на американском фондовом рынке обвалились основные индексы. Лидером падения стал промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones), который снизился на 1,7% (822 пункта). Индекс S&P 500 потерял 1%, индекс Nasdaq Composite — 1,1%.

Одной из причин этого падения, как пишет The Wall Street Journal, стал доклад исследовательской группы Citrini Research, который описывает мрачный сценарий, связанный с новыми опасениями по поводу искусственного интеллекта.

В сценарии, который рассчитан на июнь 2028 года, авторы рисуют картину ближайшего будущего так: стремительное развитие ИИ резко повышает производительность труда, но провоцирует «гонку на выживание» среди работников интеллектуального труда — так называемых «белых воротничков».

При этом процесс будет развиваться постепенно: поначалу рынок воспримет офисные увольнения позитивно — маржа будет расти, прибыль — бить рекорды, а зарплаты — снижаться. Но затем массовые увольнения ударят по спросу — люди перестанут тратить деньги из-за потери работы. Начнутся дефолты по кредитам, и проблема перейдет в страховой сектор. Затем возникнут сложности на ипотечном рынке и усилятся распродажи активов. Таким образом, когда человеческий труд будет становиться все менее нужным, это спровоцирует потерю рабочих мест, обвал потребительских расходов и разрушение целых индустрий.

Bloomberg отмечает, что вытеснение офисных работников при таком сценарии «создает петлю отрицательной обратной связи»: компании сокращают штат ради повышения маржинальности и реинвестируют сэкономленные средства в ИИ, что позволяет проводить дальнейшие сокращения.

«Это не апология и не фанфик о гибели мира из-за ИИ. Единственная цель этого текста — смоделировать сценарий, который до сих пор был относительно мало изучен», — говорится в отчете Citrini.

В докладе упоминается множество компаний из разных отраслей, а в качестве «образцового примера» бизнеса, который будет разрушен новыми инструментами, приводится сервис доставки DoorDash — поскольку ИИ-агенты помогут и водителям, и клиентам организовывать доставку еды с гораздо меньшими затратами. В понедельник акции DoorDash рухнули на 6,6%.

Падение пережили и акции других компаний, упомянутых в докладе Citrini Research. Акции софтверных компаний Datadog, CrowdStrike и Zscaler рухнули более чем на 9%. Падение IBM на 13% стало худшим результатом за один день с 2000 года. Платежные компании Visa, Mastercard и American Express потеряли от 4% до 7%. Все эти опасения в сочетании с возобновившейся неопределенностью в торговой политике Белого дома потянули вниз и основные индексы, пишет The Wall Street Journal.

Один из авторов доклада, Алап Шах, отметил, что удивлен реакцией рынка. «Я думал, что реакция будет небольшой — она определенно оказалась масштабнее, чем мы ожидали», — сказал он. По его словам, в ближайшие пять лет ситуация с рабочими местами «белых воротничков» в США станет ключевым индикатором последствий ИИ, и эффект, скорее всего, проявится быстрее всего из-за динамичного рынка труда. «Увольнять людей здесь гораздо проще, чем в других частях мира», — добавил Шах.

