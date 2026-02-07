Шейх из Абу-Даби стремится создать мировую столицу ИИ. Ему нужны чипы, а их у него нет. Чтобы их получить, он вложил 500 миллионов долларов в компанию Трампа Главное из расследования The Wall Street Journal

Дональд Трамп принимает шейха Тахнуна бин Заида Аль Нахайяна в Овальном кабинете, март 2025 года US Mission to UAE

В мае 2025 года США предоставили ОАЭ доступ к передовым высокопроизводительным чипам для создания дата-центров для ИИ. Как выяснил The Wall Street Journal, этому предшествовала сделка, в рамках которой компания, контролируемая братом президента ОАЭ, вложила полмиллиарда долларов в компанию, контролируемую семьей Дональда Трампа.

В январе 2025 года компания Aryam Investment 1 из Абу-Даби купила за 500 миллионов долларов 49% американского криптовалютного стартапа World Liberty Financial. Этот стартап появился в сентябре 2024 года. Его основателями значились Дональд Трамп и его многолетний друг Стив Уиткофф. Сделка была заключена 16 января, а 20-го Трамп во второй раз вступил в должность президента США.

Компания-покупатель Aryam была создана за пару недель до сделки. Ее фактический владелец — шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян, брат эмира Абу-Даби и президента ОАЭ Мухаммада бин Заида, его советник по национальной безопасности и глава суверенного фонда Абу-Даби. Aryam стала единственным акционером World Finance, помимо основателей. Два ее представителя вошли в совет директоров, наряду с сыновьями Трампа и Уиткоффа.

У шейха давние деловые связи с семьей Трампа. Суверенный фонд Абу-Даби — один из крупнейших инвесторов фонда Affinity Partners, принадлежащего зятю Трампа Джареду Кушнеру, наряду с суверенными фондами Саудовской Аравии и Катара.

Из полумиллиардной суммы сделки по продаже доли в World Liberty половина была выплачена сразу. 187 миллионов долларов достались структурам, связанным с семьей Трампа, как минимум 31 миллион — структурам семьи Уиткоффа.

Уиткофф в это время участвовал в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и подолгу находился на Ближнем Востоке. Переговоры проходили в основном в Катаре. Однако Уиткофф регулярно встречался не только с участниками переговоров (представителями Израиля, Катара и Египта), но и с Тахнуном бин Заидом. После того как Трамп стал президентом, Уиткофф официально стал его спецпосланником на Ближнем Востоке.

В марте 2025 года Трамп принял шейха Тахнуна в Белом доме. В мае стало известно, что подконтрольный шейху инвестфонд MGX использует стейблкоин, выпускаемый World Liberty, для инвестиций в криптобиржу Binance на два миллиарда долларов — рекорд крипторынка. Binance в это время негласно администрировала торговую платформу трамповской World Finance — при том, что деятельность Binance в США была запрещена из-за невыполнения требований о противодействии отмыванию денег.

Тогда же, в мае, Трамп отправился в турне по Ближнему Востоку — в том числе в ОАЭ. Там он заключил соглашение о продаже эмиратским компаниям высокопроизводительных чипов для дата-центров. Одним из получателей чипов стала компания G42, подконтрольная Тахнуну бин Заиду (ею и Aryam руководят одни и те же люди).

В прежние годы американское правительство отказывалось предоставить G42 доступ к передовым чипам. Компания имела тесные связи с китайской Huawei. Американские власти считают, что Huawei фактически действует в интересах Компартии и армии Китая и представляет угрозу национальной безопасности США. G42 заявляла, что в конце 2023 года разорвала связи с китайскими партнерами, однако американская разведка продолжала относиться к ней с опаской.

Как пишет The Wall Street Journal, после того как шейх Тахнун инвестировал в World Liberty, он получил беспрецедентный доступ к Трампу и важнейшим членам его кабинета. Вероятно, это и позволило ему заключить соглашение о поставке чипов.

В последующие месяцы фонд Тахнуна бин Заида MGX получил право участвовать в управлении TikTok в США, а Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао.

Конечная цель Тахнуна бин Заида — сделать ОАЭ (а точнее, крупнейший эмират Абу-Даби) мировым центром ИИ. Это должно обеспечить благополучие страны в будущем, когда она не сможет больше полагаться на нефтяные доходы.

Шейх Тахнун контролирует суверенные активы Абу-Даби на общую сумму почти полтора триллиона долларов. Он инвестирует в Stargate — проект создания дата-центров на 100 миллиардов долларов, поддержанный американским Белым домом и компанией OpenAI (разработчиком ChatGPT). Помимо этого, структуры Тахнуна бин Заида уже вложились в OpenAI, xAI Илона Маска и Anthropic, поддерживаемую Amazon. Нет других ИИ-инвесторов с сопоставимыми по широте интересами.

