Трамп помиловал основателя Binance. Это позволит криптобирже вернуться в США

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников WSJ, Трамп подписал указ о помиловании 22 октября. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент «воспользовался своим конституционным правом», помиловав Чжао, которого администрация Байдена преследовала в рамках своей «войны с криптовалютой».

Помилование основателя Binance, вероятно, откроет путь для возвращения криптобиржи на американский рынок, пишет WSJ. В 2023 году, когда Binance признала вину в нарушении требований по противодействию отмыванию денег, ее деятельность в США была запрещена.

Помилования для Чжао Binance добивалась почти год. По данным WSJ, для этого компания наняла лоббиста Чеса Макдауэлла.

В мае 2024 года суд приговорил Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы, признав его виновным в нарушении американского законодательства о борьбе с отмыванием денег. По версии обвинения, руководству Binance было известно о транзакциях, связанных с финансированием терроризма, детской порнографии и другой незаконной деятельности — но платформа не ставила в известность об этом правоохранительные органы. На Binance наложили рекордный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, а министерство юстиции установило строгий надзор над криптобиржей. В сентябре Чжао вышел на свободу.

С момента избрания Трампа на пост президента Binance стала одним из ключевых сторонников криптовалютного проекта его семьи — World Liberty Financial. За последний год World Liberty принесла семье Трампа значительно больше дохода, чем принадлежащий ей портфель недвижимости.