Глава Всемирного экономического форума в Давосе подал в отставку. Его уличили в связях с Эпштейном

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде объявил, что покидает свой пост, который он занимал с 2017 года.

В заявлении Бренде говорится, что он принял такое решение «после тщательного рассмотрения». «Я считаю, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы форум продолжил свою важную работу без отвлекающих факторов», — цитирует Reuters слова Бренде.

Ранее представители Всемирного экономического форума сообщали, что проведут служебное расследование связей Бёрге Бренде с финансистом и секс-преступником . В обнародованных Минюстом США файлах Эпштейна говорилось, что Бренде трижды ужинал с финансистом, а также обменивался с ним электронными письмами и текстовыми сообщениями.

Сопредседатели форума Андре Хоффманн и Ларри Финк выступили 26 февраля с отдельным заявлением. В нем сообщается, что независимая проверка связей Бренде с Эпштейном завершена — помимо уже обнародованных сведений, она не выявила дополнительных опасений.

Временным исполняющим обязанности президента и генерального директора Всемирного экономического форума назначен Алоис Цвинги.