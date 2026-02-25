Турбьёрн Ягланд и его адвокат Андерс Бросвет во время обыска в квартире Ягланда в Осло, 12 февраля 2026 года Stian Lysberg Solum / AP / Scanpix / LETA

Норвежский политик Турбьёрн Ягланд, которого недавно обвинили в коррупции из-за контактов с Джеффри Эпштейном, попал в больницу. Издание iNyheter сообщило со ссылкой на его адвоката Андерса Бросвета, что 75-летний Ягланд пытался покончить с собой. Правда, позднее адвокат заявил, что речь шла не о попытке, а о риске суицида — и обрушился на iNyheter с критикой за «неэтичное» освещение личной жизни его клиента. «Медуза» рассказывает, чем известен Ягланд, что его связывало с Эпштейном и почему новость о его предполагаемой попытке самоубийства вызвала медиаскандал в Норвегии.

Одно из норвежских СМИ написало о суициде Ягланда — и обвинило другие издания в самоцензуре и сговоре

24 февраля издание iNyheter сообщило, что бывший премьер-министр Норвегии и глава Совета Европы Турбьёрн Ягланд, обвиненный в коррупции из-за связей с Джеффри Эпштейном, был госпитализирован после попытки самоубийства и до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии. В статье iNyheter говорилось, что эта информация получена из «надежного источника». Позже издание сообщило, что ее подтвердил адвокат политика Андерс Бросвет. Был ли он тем самым источником, которого iNyheter цитировал изначально, не уточнялось.

Норвежская пресса больше недели молчала о случившемся с Ягландом — хотя как минимум некоторые редакторы знали о госпитализации политика и, возможно, о ее причинах, заявила iNyheter.

Издание рассказало, что 17 февраля Бросвет разослал «избранным» медиа письмо о том, что из-за «событий последнего времени» Ягланда поместили «под опеку системы здравоохранения». Его защита не может консультироваться с ним, в том числе по комментариям для СМИ, писал Бросвет. Он просил учесть это в «текущих редакционных оценках». В его письме говорилось, что оно было составлено после консультаций с .

«В письме [Бросвета] прямо не говорилось, что состояние здоровья [Ягланда] связано с попыткой самоубийства. Но [отвечая на вопрос iNyheter] адвокат подтвердил, что Ягланд пытался покончить с собой… У нас нет оснований полагать, что адвокат не сообщил об этом и Норвежской ассоциации редакторов — либо редакторам, получившим письмо. Ну, если, конечно, у них хватило журналистского любопытства, чтобы спросить, почему состояние здоровья [его клиента] было таким, как его описывали», — писала iNyheter.

Адвокат Ягланда, на которого сослалась iNyheter, заявил, что его неправильно поняли. И назвал подход iNyheter неэтичным

Рассказывая о письме Бросвета, iNyheter обвинила редакторов крупнейших норвежских СМИ в том, что они сговорились с адвокатом Ягланда и утаили от читателей общественно значимую информацию. Глава Норвежской ассоциации редакторов Рейдун Кьеллинг Нюбё отвергла обвинения. По ее словам, информация о состоянии Ягланда была предоставлена в качестве справочной, что означает, что она предназначена скорее для понимания, чем для прямого цитирования.

Сговор отрицал и Андерс Бросвет. Он подчеркнул, что норвежские законы и этические нормы для прессы обеспечивают гражданам защиту от разглашения информации об их здоровье. Однако редакторы, получившие его письмо, должны были сами решить, что с ним делать, продолжил Бросвет.

Комментарий редактора, получившей письмо Карианне Сульбрекке — редактор новостной службы телеканала TV 2, которая была среди получателей письма — заявила, что не знала о причине госпитализации политика и восприняла письмо как объяснение того, почему он пока не дает комментарии. «Что касается деталей состояния здоровья, то это относится к сфере частной жизни и не является тем, что мы публикуем без дополнительных оснований», — добавила Сульбрекке.

Он добавил, что в iNyheter его неправильно поняли — он якобы заявил изданию, что Ягланд попал в больницу не из-за попытки самоубийства, а из-за риска совершить эту попытку. Публикации iNyheter, которая отрицает неправильную трактовку его слов, Бросвет назвал одним из самых серьезных нарушений этики прессы, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Освещение суицидов в норвежских СМИ В Норвегии, как и в других скандинавских странах, медиа традиционно очень осторожно пишут о суицидах (есть даже специальная премия за корректное освещение этой темы). Этический кодекс норвежской прессы до 2006 года по сути вообще запрещал сообщать о самоубийствах. С тех пор запрет был снят, но журналистам все равно рекомендовалось придерживаться осторожного подхода к теме. На практике это приводило к тому, что многие из них вообще избегали писать о самоубийствах. Поэтому с 2024 года формулировка в этическом кодексе немного смягчилась — вместо осторожности журналистам рекомендуется руководствоваться «здравым подходом», проявлять сочувствие к жертвам суицида и их близким, избегать упоминания способов и мест совершения самоубийства.

iNyheter, в свою очередь, утверждает, что Бросвет просто «изменил показания». По версии издания, в телефонном разговоре с их журналистом адвокат подтвердил попытку суицида Ягланда, но сказал, что это нельзя публиковать, потому что у него есть некие договоренности с прессой. Журналист ответил, что в iNyheter ни о каких договоренностях не знают. После этого Бросвет показал ему письмо, составленное с помощью Норвежской ассоциации редакторов. А когда iNyheter все-таки опубликовала информацию о попытке суицида, Бросвет поменял свою версию событий, пишет издание.

Ягланд — патриарх норвежской политики. С Эпштейном он обсуждал Путина и Трампа, отдых на Карибах и ипотеку на дом

Турбьёрн Ягланд в 1996-1997 годах был премьер-министром Норвегии, в 2000-2001-м — министром иностранных дел, в 2005-2009-м — спикером парламента. После этого Ягланд возглавлял Норвежский нобелевский комитет и одновременно Совет Европы. На этих должностях его критиковали за присуждение Нобелевской премии мира Бараку Обаме, который на тот момент не проработал и года на посту президента США, а также за возвращение России в Совет Европы спустя пять лет после аннексии Крыма.

Вопросы о знакомстве Ягланда с Джеффри Эпштейном — американским миллионером с широком кругом влиятельных друзей, который совращал девушек-подростков и склонял их к проституции, — впервые возникли в 2019 году, когда Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Тогда Ягланд заявил, что не контактировал с Эпштейном. Но через год журналисты выяснили, что он принимал Эпштейна в своей резиденции в Страсбурге в 2013 году — вместе с Биллом Гейтсом, которого тот привел с собой. Сам Ягланд называл это частью обычной дипломатической работы.

Когда власти США опубликовали архив Эпштейна, стало понятно, что их отношения с Ягландом были гораздо более долгими и доверительными, чем норвежский политик хотел представить. В своих письмах к Эпштейну Ягланд вставлял шутливые комментарии о молодых женщинах и просил финансовой помощи с кредитом на дом в Осло. Также выяснилось, что он как минимум трижды останавливался в апартаментах Эпштейна в Нью-Йорке и Париже и планировал семейную поездку на его частный остров в Карибском море. Кроме того, Эпштейн оплачивал отдых Ягланда и его семьи во Флориде и на Виргинских островах, а также однажды оплатил медицинский счет политика.

Их переписка продолжалась с 2011 по 2019 годы, до последних месяцев жизни Эпштейна. Все это время Ягланд занимал должность генерального секретаря Совета Европы. Эпштейн обсуждал с ним в том числе политические вопросы. В 2018 году он пытался через Ягланда наладить связь с окружением Владимира Путина, который тогда готовился к переговорам с Дональдом Трампом в Финляндии. Эпштейн, раньше друживший с Трампом, писал Ягланду, что готов поговорить с главой российского МИДа и дать ему представление о Трампе.

Эпштейн переписывался и с другими высокопоставленными норвежцами. Например, с кронпринцессой

Через неделю после того, как Минюст США опубликовал архив Эпштейна, Økokrim — норвежский орган по расследованию экономических преступлений — начал расследовании в отношении Ягланда. В его домах прошли обыски, а ему самому были предъявлены обвинения в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Ради этого расследования Совет Европы по запросу Økokrim лишил Ягланда неприкосновенности, которой он обладал как бывший глава международной организации.

Ягланд — не единственное официальное лицо из Норвегии, которого уличили в связях с Эпштейном. Другими оказались супруги-дипломаты Мона Юул и Терье Рёд-Ларсен (они тоже попали под уголовное расследование о коррупции; Юул, кроме этого, лишилась должности посла в Иордании и Ираке), глава Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде (в отношении него началась служебная проверка) и жена наследника норвежского трона Метте-Марит (для нее последствия пока ограничились извинениями).