Группа поддержки школьника Арсения Турбина, осужденного на пять лет по террористической статье, рассказала о новом деле против него

В отношении школьника Арсения Турбина, который отбывает срок по делу об участии в террористической организации, готовится новое дело, сообщается в телеграм-канале его группы поддержки.

Турбина подозревают в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), утверждают его сторонники. «Известно, что широкий круг лиц дает на него показания. Пресекли попытку раскрутить дело с АУЕ в декабре, но видимо задача стояла по увеличению срока и вот будут формировать новое дело и новый срок», — пишет группа поддержки Турбина.

В чем конкретно планируют обвинить Турбина, неизвестно. На какой стадии находится дело — не уточняется. Вторая часть статьи 212 предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

В июне 2024 года школьника Арсения Турбина из города Ливны Орловской области (ему тогда было 15 лет) приговорили к пяти годам воспитательной колонии. По версии следствия, Турбин переписывался с представителем легиона «Свобода России» и отправил анкету на вступление, а также разложил по почтовым ящикам листовки с критикой Владимира Путина по поручению легиона. Сам школьник настаивал, что не вступал в легион.

В октябре 2024 года, уже после приговора, Турбин писал в письме матери, что на него оказывают психологическое давление и избивают в московском СИЗО-5 «Водник», где он находился до перевода в колонию. Мать школьника рассказывала, что в СИЗО он похудел на 17 килограммов. «Мемориал» признал Арсения Турбина политзаключенным.

Читайте также

15-летнего Арсения Турбина посадили на пять лет — по обвинению в том, что он переписывался с легионом «Свобода России» и распространял листовки против Путина Дело вела ФСБ. Показания дали одноклассники

Читайте также

15-летнего Арсения Турбина посадили на пять лет — по обвинению в том, что он переписывался с легионом «Свобода России» и распространял листовки против Путина Дело вела ФСБ. Показания дали одноклассники