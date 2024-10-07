16-летний Арсений Турбин, которого посадили на пять лет по террористической статье, рассказал о нападении сокамерника в СИЗО

На 16-летнего Арсения Турбина, которого приговорили к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации, напал сокамерник в московском СИЗО-5 «Водник». Об этом, пишет «Медиазона», школьник рассказал матери в письме. Его фрагмент также опубликовал телеграм-канал группы поддержки Турбина.

По словам школьника, после отбоя его несколько раз атаковал сокамерник по имени Азизбек. «Сегодня вечером после 18:00 бил кулаком по голове на кровати два раза. <…> Обстановка очень тяжелая, критическая. Азизбек меня бил и сказал, что ночью мне пиз***. Ночь будет очень тяжелой. Но я буду держаться», — написал он 1 октября.

Турбин также рассказал, что в следственном изоляторе его поставили на учет как склонного к терроризму из-за статьи, по которой его осудили (часть 2 статьи 205.5 УК).

Мать школьника Ирина Турбина сообщила «Медиазоне», что с 23 по 30 сентября Арсений находился в карцере. В администрации СИЗО ей заявили, что в камере произошел конфликт, и всех четверых осужденных отправили в карцер. По словам Турбиной, администрация изолятора не дает ей созвониться с сыном — последний раз они разговаривали в начале сентября.

В канале группы поддержки школьника предполагают, что в СИЗО у Турбина также могут отбирать еду.

В июне 2-й Западный окружной военный суд приговорил Арсения Турбина к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации. На момент приговора школьнику было 15 лет.

По версии обвинения, летом 2023 года Турбин вступил в легион «Свобода России», после чего якобы выполнил поручение представителя этой организации — разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Школьник настаивал, что не вступал в легион, а листовки раскладывал из личных убеждений.

Правозащитный проект «Мемориал» признал Турбина политзаключенным.

Дело Арсения Турбина

15-летнего Арсения Турбина посадили на пять лет — по обвинению в том, что он переписывался с легионом «Свобода России» и распространял листовки против Путина Дело вела ФСБ. Показания дали одноклассники

Дело Арсения Турбина

15-летнего Арсения Турбина посадили на пять лет — по обвинению в том, что он переписывался с легионом «Свобода России» и распространял листовки против Путина Дело вела ФСБ. Показания дали одноклассники