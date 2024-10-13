Мать осужденного на пять лет школьника Арсения Турбина рассказала, что в СИЗО он похудел на 17 килограммов

16-летний Арсений Турбин, которого приговорили к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации, похудел в московском СИЗО-5 «Водник» на 17 килограммов. Об этом рассказала группа поддержки заключенного со ссылкой на его мать Ирину Турбину.

Турбина рассказала, что навестила сына в СИЗО. «Вчера Арсения взвешивали его вес сейчас 52 килограмма, а поступил он в СИЗО с весом 69 килограммов. Арсений говорит, что он старается есть, но часто бывает нет аппетита, так как сильно переживает из-за того, как с ним поступили в ситуации с уголовным делом, и из-за того, где он сейчас находится», — сообщила она после свидания с сыном.

По словам матери Турбина, настроение у него сейчас «намного лучше». Как ей стало известно, другого заключенного Азизбека, который избил Турбина в СИЗО, поместили в карцер. «На вопрос начальника воспитательной работы и воспитателя о том, что ему сделал Арсений и почему он так себя ведет по отношению к нему, Азизбеку сказать было нечего, так как ему так захотелось, и он начал дерзить сотрудникам СИЗО и разговаривать с ними на ты», — рассказала Турбина.

В июне 2-й Западный окружной военный суд приговорил Арсения Турбина к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации. На момент приговора школьнику было 15 лет.

По версии обвинения, летом 2023 года Турбин вступил в легион «Свобода России», после чего якобы выполнил поручение представителя этой организации — разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Школьник настаивал, что не вступал в легион, а листовки раскладывал из личных убеждений.

В начале октября школьник жаловался, что на него оказывают психологическое давление и избивают в московском СИЗО-5 «Водник», где он находится до рассмотрения жалобы на приговор. Апелляционный военный суд рассмотрит ее 30 октября.

Правозащитный проект «Мемориал» признал Турбина политзаключенным.

Что происходит с Арсением Турбиным В СИЗО

«Мама, я, наверное, скоро умру» 16-летний школьник Арсений Турбин, осужденный на пять лет по террористической статье, рассказал, что его избивают и травят в СИЗО

Что происходит с Арсением Турбиным В СИЗО

«Мама, я, наверное, скоро умру» 16-летний школьник Арсений Турбин, осужденный на пять лет по террористической статье, рассказал, что его избивают и травят в СИЗО