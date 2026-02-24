Казахстан приостановил экстрадицию чеченского активиста Мансура Мовлаева. Правозащитники считают, что в России его убьют

Верховный суд Казахстана приостановил процедуру экстрадиции в Россию чеченского активиста Мансура Мовлаева, сообщила его адвокат Рена Керимова.

Суд постановил, что Мовлаева не могут выдать РФ до того, как власти Казахстана примут решение по вопросу о предоставлении ему убежища. До этого момента Мовлаев будет оставаться под стражей.

Решение вынесли вскоре после того, как Комитет ООН по правам человека применил по делу Мовлаева, обязав власти Казахстана воздержаться от его экстрадиции до рассмотрения по существу жалобы по его делу.

Комитет принял такое решение 23 февраля по жалобе юриста Владимира Дроздова, который специализируется на защите от депортации, высылки и экстрадиции. Он обратился в комитет ООН в интересах Мовлаева.

Мансур Мовлаев — активист из Чечни, который в 2019–2020 годах передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам, в том числе 1ADAT, информацию о похищениях, насильственных исчезновениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике.

В 2021–2022 годах Мовлаева дважды задерживали в Чечне — по данным оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, по сфабрикованным обвинениям, в том числе в экстремизме, а фактически — за критику главы республики Рамзана Кадырова.

В 2023 году Мовлаев бежал из России. В мае 2025 года его задержали в Алматы. Он официально запросил в Казахстане убежище, в декабре ему в этом статусе отказали. Мовлаев обжаловал решение в суде, поэтому считается, что процедура по его запросу еще не окончена. Прокуратура Казахстана 30 января официально постановила экстрадировать его в Россию. Правозащитники и сам активист уверены, что в Чечне Мовлаева ожидают пытки и смерть.

После начала полномасштабной российско-украинской войны Казахстан стал одной из наиболее популярных стран для эмиграции у антивоенно настроенных россиян. Однако в начале 2026-го власти Казахстана решили выдать России сразу несколько россиян, выступавших против войны. Среди них — дезертир Семен Бажуков и IT-специалист Александр Качкуркин, которого обвинили в госизмене, а также активистка Юлия Емельянова, обвиненная в краже. На родине им грозит тюрьма.