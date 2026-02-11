Казахстан согласился выдать России петербургскую активистку Юлию Емельянову. В РФ ее обвиняют в краже, правозащитники называют дело сфабрикованным

Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос российских властей об экстрадиции активистки и бывшей волонтерки петербургского штаба Навального Юлии Емельяновой. Об этом сообщил Антивоенный комитет России.

По данным организации, 29 января Емельяновой, которая находится в СИЗО, выдали постановление об удовлетворении обращения Генпрокуратуры РФ об экстрадиции в Россию. Адвокатов и правозащитников, работающих по делу Емельяновой, о решении не уведомили, они узнали об этом после визита к активистке в изолятор.

«Решение выдали в обход процедуры и с нарушениями, поскольку в данный момент идет процесс рассмотрения запроса на убежище. Еще в октябре 2025 года Генпрокуратура [Казахстана] гарантировала, что вопрос экстрадиции не будет рассматриваться до завершения всех административных процедур, связанных с получением убежища», — говорится в сообщении.

Юлию Емельянову задержали в аэропорту Алматы в сентябре 2025 года. Тогда сообщалось, что активистка находится в межгосударственном розыске «по подозрению в совершении имущественных преступлений». «Медиазона» пишет, что Емельянова волонтерила в петербургском штабе Навального и уехала из России в июле 2022 года — после того, как в суд в Петербурге поступило уголовное дело против нее по статье о краже.

Емельянову обвиняют в краже мобильного телефона стоимостью 12 тысяч рублей у таксиста, который 15 августа 2021 году подвозил ее к дому на проспекте Металлистов в Петербурге. Уголовное дело завели только в середине сентября того же года. Антивоенный комитет называет дело сфабрикованным.

С начала 2026 года Казахстан согласился выдать России трех россиян: Семена Бажукова, который дезертировал из российской армии и запросил убежище, IT-специалиста Александра Качкуркина и чеченского активиста Мансура Мовлаева.

