Кассационный суд отказался признать, что Навальному не оказывали медицинскую помощь в колонии. С иском обращалась его мать

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменений решение суда в Подмосковье, который отказал матери Алексея Навального Людмиле в иске ко ФСИН. Она требовала признать незаконным бездействие врачей в колонии перед гибелью политика и взыскать со ФСИН компенсацию морального вреда.

Изначально иск Людмилы Навальной рассматривал Одинцовский городской суд Московской области, его отклонили в апреле 2025 года, напоминает «Медиазона». Согласно официальной версии, которая упоминается в решении суда, причиной смерти политика стали отек легкого, сердечная недостаточность и панкреатит.

В иске Людмила Навальная отмечала, что «данные заболевания не могли проходить бессимптомно, что указывает на неоказание, либо ненадлежащее оказание медицинской помощи ее сыну».

Суд утверждал, что Навальный обращался к руководству колонии только по поводу лечения кариеса, гигиенической чистки зубов, а также о выдаче гимнастического коврика «для проведения ежедневных упражнений в соответствии с рекомендацией врача в связи с имеющимся хроническим заболеванием позвоночника». «Иных обращений, жалоб на состояние здоровья от Навального А.А. не поступало», — говорилось в решении суда.

Подмосковный суд решил, что в оказании медицинской помощи Навальному не было «дефектов, способствовавших наступлению его смерти». Суд также не нашел связи между «действиями (бездействием) ответчиков [ФСИН] и наступившими последствиями». Компенсацию морального вреда Людмиле Навальной суд назначить отказался.

Кассационный суд оставил решение подмосковного суда без изменений, отметив, что материалами дела «подтверждена своевременность и надлежащая организация оказания медицинской помощи» Навальному в колонии.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в камере исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно постановлению Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела, причиной его гибели стало «комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившиеся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких».

14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Алексей Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином - ядом древесной лягушки. Такой вывод сделали независимо друг от друга исследователи, изучившие образцы биоматериалов Навального.

Вдова Навального Юлия заявила, что Владимир Путин убил Алексея химическим оружием. В Кремле обвинения в адрес властей России в отравлении Навального назвали «предвзятыми и ни на чем не основанными».

«План Кремля, судя по всему, состоял в том, чтобы образцы Навального никогда не были проанализированы» Эксперт по химическому оружию Марк-Михаэль Блум — о том, как власти РФ могли выбрать яд для убийства Навального и почему их не пугает разоблачение

