Объявлены победители Берлинале-2026. Главный приз — у фильма «Желтые письма» немецкого режиссера с турецкими корнями Илькера Чатака
Фильм «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака получил «Золотого медведя» — главный приз 76-го Берлинского кинофестиваля. Церемония вручения наград прошла вечером 21 февраля во дворце Берлинале на Постдамской площади.
Гран-при жюри Берлинале, которое в 2026 году возглавлял режиссер Вим Вендерс, получил фильм «Спасение» Эмина Алпера.
Приз жюри «Серебряный медведь» достался фильму «Королева на море» Лэнса Хаммера.
Премию за лучшую режиссуру получил Грант Ги за картину «Всем нравится Билл Эванс».
Награду за лучшую главную роль присудили Сандре Хюллер («Роза»), а за лучшую роль второго плана Анне Калдер-Маршалл и Тому Кортни («Королева в море»).
Приз за лучший сценарий получила Женевьева Дюлюд-де Селль за фильм «Нина Роза».