В Пермском крае семиклассник напал с ножом на другого школьника

В школе № 1 города Александровск в Пермском крае ученик седьмого класса ранил ножом сверстника, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, его эвакуируют в город Березники. «Из Перми готовится вылететь санавиация, анестезиологи и . Стараемся сделать все возможное», — заявил Махонин.

Подробности инцидента он не привел.

В начале февраля в России произошло несколько случаев нападения подростков в учебных заведениях. 3 февраля в Уфе подросток с травматическим пистолетом открыл стрельбу в одной из школ, в тот же день в городе Кодинске Красноярского края 14-летняя ученица одной из школ напала с ножом на сверстницу, а 7 февраля в Уфе 15-летний подросток напал на общежитие Башкирского государственного медицинского университета.