Книгу Михаила Зыгаря «Темная сторона Земли» теперь можно прочитать в электронном формате! Вы можете купить epub в нашем «Магазе» уже сейчас

В издательстве «Медузы» вышла книга журналиста, писателя и документалиста Михаила Зыгаря «Темная сторона Земли». Она рассказывает о том, как всего за 30 лет СССР прошел путь от пика своего могущества — победы в космической гонке — до перестройки, погубившей советского монстра.

При этом Михаил Зыгарь пишет вовсе не об экономических моделях и политических режимах, а о людях: «о злодеях и жертвах, о героях и бюрократах, о поэтах и солдатах». Читая книгу, мы следим не столько за масштабными историческими переменами, сколько за судьбами героев. Среди них — Михаил и Раиса Горбачевы, Евгений Евтушенко, Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Алла Пугачева, Александр и Наталья Солженицыны, Гарри Каспаров, Андрей Сахаров и Елена Боннэр, Сергей Параджанов, Джоанна Стингрей и Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Ингеборга Дапкунайте, Борис Ельцин и другие.

