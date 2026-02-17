Писатель и журналист Михаил Зыгарь проведет тур по Северной Америке и Европе со спектаклем-читкой «Потерянные истории».

В основе спектакля — пять пьес, написанных по мотивам его новой книги «Темная сторона Земли». Пьесы нигде ранее не публиковались и прозвучат только на спектаклях «Потерянные истории». На каждом выступлении будет свой уникальный гость — специально приглашенная артистка.

Вот расписание тура «Потерянные истории» (билеты можно купить по этой ссылке):

20 февраля, Лос-Анджелес, специальная гостья — актриса Мария Машкова.

21 февраля, Сан-Матео, специальная гостья — актриса Мария Машкова.

5 марта, Сиэтл, специальная гостья — детская писательница и поэтесса Маша Рупасова.

6 марта, Ванкувер, специальная гостья — детская писательница и поэтесса Маша Рупасова.

17 марта, Рига, специальная гостья — актриса Чулпан Хаматова.

22 марта, Прага, специальная гостья — журналистка Жанна Немцова.

23 марта, Вильнюс, специальная гостья — певица Елизавета «Монеточка» Гырдымова.

19 апреля, Нью-Йорке, специальная гостья — актриса Яна Гладких.

1 мая, Торонто, специальная гостья — актриса и певица Мириам Сехон.

3 мая, Монреаль, специальная гостья — актриса и певица Мириам Сехон.

«Темная сторона Земли» — это реконструкция последних 30 лет существования СССР, от пика развития советской империи до ее краха. На русском языке книгу выпустило издательство «Медузы». Купить ее можно здесь.