Бывший замминистра обороны Тимур Иванов подал иск к Минобороны РФ. Он утверждает, что его заявление о желании уехать на войну игнорируют

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов подал иск к Минобороны России и военному комиссариату Москвы в связи с тем, что они игнорируют его заявление об отправке на войну. Об этом сообщает «Коммерсант».

Иск подан в Мещанский районный суд Москвы.

В первый раз Тимур Иванов подал заявление об отправке на войну, находясь в СИЗО «Лефортово» в июле 2025 года. Он попросился на должность, соответствующую его воинскому званию (майор). Через три месяца он получил отказ, в котором говорилось, что в группировке «Запад» нет должности по его воинской специальности. В ноябре Иванов подал повторное заявление, в котором отмечалось, что он готов служить на любой должности и в любом звании.

В иске Иванов утверждает, что до сих пор не получил ответа на повторное обращение, хотя его должны были предоставить в течение 30 дней. Он просит признать незаконным бездействие военных и обязать их «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по обвинению в хищении и легализации преступных доходов. Его вместе с бывшим подчиненным Антоном Филатовым признали виновными в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

Иванова также обвиняют в трех эпизодах получения взяток на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей.

