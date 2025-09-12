Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает «Коммерсант».

Иванова обвиняют в трех эпизодах получения взяток на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, ему инкриминируют легализацию преступных доходов, незаконное хранение и переделку оружия.

Изначального Иванова обвиняли в получении только одной взятки на сумму не менее 1,185 миллиарда рублей в период с 2018 по 2023 год от Александра Фомина, соучредителя компании «Олимпситистрой» — одного из крупнейших подрядчиков Минобороны. В обмен компании Фомина на выгодных условиях заключили с военным ведомством контракты на выполнение подрядных и субподрядных работ.

Еще один эпизод взятки связан с безвозмездным строительством «Олимписитистроем» в 2023 году бани с котельной стоимостью 56 миллионов рублей рядом с домом бывшей жены Иванова Светланы Захаровой на Рублево-Успенском шоссе.

Третья взятка в размере 152 миллионов рублей, по версии следствия, представляет собой заем, который в 2022 году компания Фомина «Проопт» предоставила агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого выступал бизнесмен Сергей Бородин — следствие считает его доверенным лицом Иванова. «Русское село» занимается поставками консервированных овощей и томатной пасты. СК считает, что кредит был безвозвратным.

Тимур Иванов вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, Иванов не лоббировал интересы Александра Фомина при заключении договоров с военным ведомством. При этом после знакомства с Фоминым Иванов, по словам адвоката, стал довольно тесно с ним общаться, после чего они стали деловыми партнерами, «но только в проектах, которые не имели к Минобороны никакого отношения».

Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года по обвинению в получении взяток.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по обвинению в хищении и легализации преступных доходов. Бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова приговорили к 12,5 года колонии. Их обвиняли в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».