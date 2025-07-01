Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова приговорили к 13 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии по обвинению в хищении и легализации преступных доходов, сообщает «Интерфакс» 1 июля.

Также суд назначил Иванову штраф в размере 100 миллионов рублей и лишил его государственных наград. Мосгорсуд обратил в доход государства все активы Иванова и членов его семьи, которые были арестованы ранее, пишет ТАСС.

Бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова приговорили к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 миллионов рублей по делу о растрате.

Суд взыскал с Иванова и Филатова более четырех миллиардов рублей по искам потерпевших сторон.

Как сообщает ТАСС, Иванова и Филатова обвиняли в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

Защита Иванова намерена обжаловать вынесенный приговор.

Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года по обвинению в получении взяток. Тогда же его арестовали. Решение по делу о взятках пока не вынесено.

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