Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить», который будут использовать в сфере недвижимости. Заявку подали от имени самой певицы, сообщают РИА Новости и агентство «Москва», изучившие базу Роспатента.

Согласно документам, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна, а в качестве адреса для переписки — дом в Ксеньинском переулке, где певица продала квартиру, ставшую предметом спора с покупательницей Полиной Лурье.

Заявитель хочет заниматься под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» операциями с недвижимостью, финансовым посредничеством, обменом и переводом денег, в том числе с использованием технологии , услугами мобильного банкинга, проводить консультации по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.

Неясно, подала ли заявку сама Долина или кто-то еще сделал это от имени певицы, но без ее ведома.

Сотрудники агентства «Москва» попробовали связаться с адвокатом певицы, но та не стала говорить и бросила трубку.

Лариса Долина в 2024 году под влиянием мошенников продала квартиру в Хамовниках и передала им деньги. Квартиру купила 34-летняя Полина Лурье, не знавшая о преступной схеме.

Долина оспорила сделку в суде, оставив Лурье без недвижимости и денег. Однако Верховный суд РФ в декабре 2025-го признал право собственности за Лурье. 19 января покупательница получила ключи от квартиры.

Дело о квартире Долиной вызвало огромный общественный резонанс. Певицу высмеивали в соцсетях за попытки оспорить сделку о продаже недвижимости.