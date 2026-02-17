WSJ: Иран заявил США, что готов передать часть обогащенного урана России. Запасов хватит для 12 ядерных бомб

Представители Ирана заявили в ходе первого раунда переговоров с США, прошедшего в Омане 6 февраля, что готовы передать часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, возможно, России, сообщила 17 февраля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на иранских, арабских и американских чиновников.

Как отмечает издание, высокообогащенного материала хватит для 12 ядерных бомб.

По словам дипломатов, Иран также готов предложить США приостановить обогащение урана на срок до трех лет. При этом США настаивают на том, чтобы Иран полностью прекратил обогащение урана.

Иран и США провели 17 февраля второй раунд переговоров в Женеве. По их итогам глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что стороны представили свои идеи о том, как выработать соглашение. Он назвал переговоры содержательными. По словам министра, Иран и США договорились обменяться текстами, чтобы создать основу для сделки, прежде чем определят дату новых переговоров.

Американский чиновник сказал WSJ, что «прогресс достигнут, но остается еще много деталей для обсуждения».

Как пишет The Wall Street Journal, считается, что большая часть существующих запасов обогащенного урана Ирана находится под обломками ядерных объектов, разрушенных США и Израилем в июне 2025-го. Сразу после июньской атаки The New York Times писала, что, по данным разведки США, удары уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала, а властям Ирана удалось переместить и спрятать большую часть своих запасов обогащенного урана.

Переговоры США и Ирана проходят на фоне обострения в отношениях двух стран. В январе президент США Дональд Трамп объявил, что направил к берегам Ирана «большую армаду». По данным CNN, Трамп допускал, что может нанести новый удар по иранским ядерным объектам.

