В Омане начались американо-иранские переговоры

Делегации США и Ирана начали переговоры в столице Омана Маскате утром 6 февраля, сообщает иранское информагентство Mehr.

Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи. Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер.

Темой переговоров заявлено обсуждение ядерной программы Ирана и вопроса смягчения санкций в отношении исламской республики.

После масштабных протестов в Иране президент США Дональд Трамп пригрозил нанести военные удары по Тегерану, если иранские власти откажутся заключить ядерную сделку. Позже он сообщил, что Вашингтон и Тегеран проведут переговоры, по итогам которых он решит, как поступить с Ираном.

Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США хотят на переговорах обсудить ракетную и ядерную программы Ирана, поддержку Тегераном террористических группировок на Ближнем Востоке, а также отношение властей Ирана к своим жителям. В ответ в Тегеране говорили, что готовы обсуждать только ядерную программу.

4 февраля издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США отменили переговоры с Ираном из-за разногласий по повестке. МИД Ирана эту информацию не подтвердил.

Перед началом переговоров в Омане власти США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран.

Читайте также

Трамп заявил, что отправил к берегам Ирана «большую армаду». Насколько она большая? И что она будет делать?

Читайте также

Трамп заявил, что отправил к берегам Ирана «большую армаду». Насколько она большая? И что она будет делать?