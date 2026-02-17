Суд в Баку приговорил Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы

Бакинский военный суд приговорил бывшего премьер-министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы, сообщает азербайджанское государственное агентство «Азертадж».

Варданяна обвиняли в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также в терроризме, финансировании терроризма и еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Обвинение запрашивало ему пожизненный срок. Сам Варданян своей вины не признавал.

«Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова. Я ни о чем не жалею. Все свои действия я совершал осознанно и добровольно, полностью понимая возможные последствия», — говорилось в заявлении Варданяна, опубликованном его семьей в декабре 2025 года.

После решения суда семья Варданяна назвала приговор «ужасающим, но ожидаемым». «С тех пор как Рубена без всяких оснований задержали 874 дня назад, стало очевидно, что исход этого процесса предопределен. За все время его содержания под стражей ни по одному из предъявленных обвинений так и не были представлены доказательства», — говорится в заявлении.

Осенью 2023 года в результате однодневной военной операции Азербайджан вернул себе полный контроль над Нагорным Карабахом — регионом, который в начале 1990-х провозгласил себя независимой республикой Арцах, но так и не был признан ни одной страной в мире. В результате азербайджанской операции Нагорный Карабах объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года, а его руководство, включая премьер-министра Рубена Варданяна, было задержано Службой госбезопасности Азербайджана.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главой правительства непризнанной республики с ноября 2022 года по февраль 2023 года. В заключении Варданян несколько раз объявлял голодовку из-за процессуальных нарушений и называл суд над собой «политическим шоу».

В начале февраля Бакинский военный суд вынес приговоры 15 военно-политическим руководителям Нагорного Карабаха, которые были также задержаны осенью 2023 года. Часть из них приговорили к пожизненным срокам.

