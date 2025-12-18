В Азербайджане прокуратура запросила для Рубена Варданяна пожизненный срок

Прокурор в Бакинском военном суде потребовал приговорить бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщило издание Report.

Варданяну предъявлены обвинения по многочисленным статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе о финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, незаконном пересечении границы Азербайджана, умышленном убийстве, насильственном захвате власти, создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп.

18 декабря семья Варданяна опубликовала его заявление, в котором он «не признает происходящее судебным процессом и не намерен участвовать в имитации правосудия».

«Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова. Я ни о чем не жалею. Все свои действия я совершал осознанно и добровольно, полностью понимая возможные последствия. Я готов отвечать за свои поступки перед Богом. Единственное, о чём я сожалею, — что не смог сделать больше. Я ещё раз заявляю: Арцах был, есть и будет — независимо от попыток переписать историю или навязать иное толкование событий», — заявил Варданян.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главой правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики с ноября 2022 года по февраль 2023 года.

27 сентября 2023 года пограничная служба Азербайджана задержала Варданяна, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. С тех пор он находится под арестом в Баку. Как минимум дважды он объявлял в СИЗО голодовку.

Российские деятели культуры, науки и образования писали обращение в поддержку Варданяна. Письмо подписали писатели Александр Архангельский, Евгений Водолазкин и Алла Гербер, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин, историк кино Наум Клейман, предприниматель Михаил Куснирович, бывший директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, режиссеры Павел Лунгин и Александр Сокуров и другие.

Читайте также

Пограничная служба Азербайджана задержала миллиардера Рубена Варданяна. Его доставили в Баку В прошлом году он отказался от российского гражданства и возглавил правительство Нагорного Карабаха

Читайте также

Пограничная служба Азербайджана задержала миллиардера Рубена Варданяна. Его доставили в Баку В прошлом году он отказался от российского гражданства и возглавил правительство Нагорного Карабаха